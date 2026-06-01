Православные Беларуси отмечают День Святого Духа

В Беларуси православные верующие празднуют День Святого Духа, или Духов день. Торжество всегда выпадает на понедельник и следует сразу за Троицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник посвящен почитанию Третьей Ипостаси Святой Троицы. По библейскому преданию, Святой Дух сошел на апостолов и наделил их духовными дарами. В народном календаре этот день издавна считался временем окончательного прощания с весной и приходом настоящего летнего тепла.