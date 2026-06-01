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Православные Беларуси отмечают День Святого Духа

01 июня 2026 06:16
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В Беларуси православные верующие празднуют День Святого Духа, или Духов день. Торжество всегда выпадает на понедельник и следует сразу за Троицей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные Беларуси отмечают День Святого Духа-2

Праздник посвящен почитанию Третьей Ипостаси Святой Троицы. По библейскому преданию, Святой Дух сошел на апостолов и наделил их духовными дарами. В народном календаре этот день издавна считался временем окончательного прощания с весной и приходом настоящего летнего тепла. 

Православные Беларуси отмечают День Святого Духа-4

По традиции в храмах продолжаются праздничные службы, а священнослужители совершают литургии в зеленых облачениях, которые символизируют обновление и жизнь.

# Православные в Беларуси

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