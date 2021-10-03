О «новом» коронавирусе, изменениях в надбавках для врачей и вакцинации. Большое интервью замминистра здравоохранения

Новости Беларуси. Более 1,6 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, что здоровье не купить и не продать. Зато можно мотивировать заботиться о себе и своих близких. По инициативе профсоюзов на предприятиях оказывают дополнительную поддержку тем работникам, которые проходят вакцинацию от COVID-19. Где-то такие решения зафиксировали в коллективном договоре, где-то приказом руководителя. Есть примеры, когда после прививки дают дополнительные выходные. Специалисты по-прежнему настаивают: самый действенный способ борьбы с инфекцией – вакцинация. Среди привитых от коронавируса заболеваемость практически не регистрируется. Если и происходит заражение, то болезнь протекает в более легкой форме. В основном такие люди лечатся амбулаторно. Вакцинированных пациентов нет среди тех, кто находится в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан ответила на наши вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Четвертая волна коронавируса, кто бы мог подумать, когда все это начиналось, что первой и второй все не ограничится. Чем четвертая волна отличается от тех, что мы пережили? Говорят, коронавирус стал агрессивнее к молодым людям. «Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния»

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Да. То, что мы сейчас видим – поменялось воздействие вируса на нашу популяцию. Действительно, сейчас чаще болеют молодые люди. Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния наших пациентов. Но мы в готовности, и каждое утро в Министерстве здравоохранения проходит селекторное совещание с регионами, чтобы четко понимать, какая ситуация сегодня есть, как складывается ситуация в каждом учреждении. Сотрудники Министерства здравоохранения, включая руководство, министра, заместителя министра, еженедельно посещают красные зоны. Алена Сырова:

Вы тоже? «99,9 % пациентов в ковидных отделениях не привиты» Елена Богдан:

Я тоже. Алена Сырова:

Что вы видите там сейчас по сравнению с тем, как было тогда? Елена Богдан:

Вы знаете, сегодня я вижу, что 99,9 % пациентов в ковидных отделениях не привиты. В отделениях реанимации – в тех учреждениях, где я была – 100 % непривитых пациентов. Поэтому, конечно, сегодня основная задача – это вакцинация. У нас поступила вакцина, закуплена Министерством здравоохранения вакцина «Спутник Лайт». Сегодня активно проводится прививочная кампания студентов. Мы провели наш совет по иммунизации с учетом поступления китайской вакцины, у которой нет противопоказаний беременным женщинам. Мы сейчас начинаем вакцинацию беременных женщин. Достаточно важный сегодня момент – то, что увеличилось количество пациентов, находящихся на кислородотерапии. Из первой и второй волны мы тоже сделали определенные уроки. За лето нам удалось значительно увеличить количество точек подключений кислорода. «Мы пересмотрели подходы и к лечению коронавирусной инфекции»

Алена Сырова:

Сколько чего мы закупили? Елена Богдан:

Мы смогли закупить и оснастить наши центральные районные больницы, это оснащение продолжается, компьютерными томографами. Сегодня у нас значительно увеличилось количество компьютерных томографов, соответственно, увеличилась диагностика. Следующее, что мы сделали – начали отечественное производство низкомолекулярных гепаринов, которые очень нужны и важны при оказании помощи этим пациентам. Если еще во вторую волну мы полностью были зависимы от импортных поставок, импортных закупок, то уже в эту волну мы идем с нашим отечественным производителем. Конечно, мы пересмотрели подходы и к лечению коронавирусной инфекции. Сегодня система обеспечена таким лекарственным средством как Ремдесивир, который при назначении в первую неделю заболевания позволяет предотвратить в достаточно большом количестве случаев тяжелые заболевания. Понимая, что мы были заложниками ситуации с таким препаратом как Тоцилизумаб, который производился только одной компанией в мире, мы активно проработали, и сегодня в наших лечебных заведениях имеются и другие препараты аналогичного действия, такие как Олокизумаб и Левилимаб. Алена Сырова:

По поводу наших медицинских работников. В первую, вторую волну их стимулировали в том числе и финансово. Сейчас появилась информация о том, что как-то меняются надбавки, урезаются. Так это или нет? «Выстроена более справедливая оплата за фактически отработанное время» Елена Богдан:

Надбавки тем, кто работает с COVID, остались в прежнем объеме. Здесь вопрос немножко в другой системе начисления. Должна быть справедливость и в медицинских учреждениях. Если человек 24 часа в отделении реанимации, ковидные стационары, работает с такими пациентами – это одно. Мы же понимаем, что все это время он находится в контакте с опасным вирусом. И есть другие ситуации, когда, например, бригада скорой помощи приехала на вызов, обслужила, побыла у пациента 15-20 минут, уехала – и больше у нее таких пациентов не было. Сегодня выстроена более справедливая оплата за фактически отработанное время.

Алена Сырова:

Все же все медики говорят, что единственное решение, единственная возможность облегчить их работу – это попросить, настоять, заставить население вакцинироваться. Как у нас обстоят дела с желанием белорусов прививаться? Елена Богдан:

Конечно, сегодня возможности системы здравоохранения по вакцинации граждан гораздо больше. Мы открываем в торговых точках, мы открываем в метро, мы выезжаем на предприятия. К людям пожилого возраста мы выезжаем на дом. Сегодня система здравоохранения делает все возможное, чтобы люди прививались. После вакцинации есть летальные случаи? Алена Сырова:

Активно обсуждают то, что есть летальные случаи после вакцинации, многие связывают это с вакцинацией. Минздрав уделяет внимание таким моментам? Проводите ли вы какие-то расследования или нет? Елена Богдан:

Расследования проводятся. Если бы они были, то, наверное, оно бы уже стало достоянием всей гласности. Учитывая, как сегодня даже маленькое какое-то происшествие в какой-то из центральных районных больниц тоже становится достоянием. У нас четко и давно выстроена система надзора за применением лекарственных средств. В случае, если возникает какая-то реакция на введение лекарственного средства, подается информация в наш Центр экспертиз и испытаний. Есть определенная форма донесения, и тут же начинается оперативное расследование. Ведь у нас были ситуации, когда мы останавливали применение антибиотиков, которые очень часто вызывают анафилактический шок. Вплоть до того, что мы изымали всю партию, которая есть сегодня в аптечной сети, которая расположена в городах и плюс в аптечной сети больниц. Если такое происходит, то здесь срабатывает система, и неважно, это вакцина или это какое-то другое лекарственное средство. Достаточно плотно работают наши специалисты, очень многие из них являются экспертами международного уровня. И для меня личным примером является то, они привились одними из первых. Алена Сырова:

А ревакцинация? Зачем надо вакцинироваться? Три аргумента «за»

Елена Богдан:

О ревакцинации. Мы прописали в наших нормативных документах Минздрава, что ревакцинация будет через 9-12 месяцев после проведения полного курса вакцинации. Сегодня у нас основная масса населения еще не подошла к этому порогу необходимой ревакцинации. И, конечно, сегодня задача первоочередная – если люди обратятся для ревакцинации, мы ее проведем обязательно, это вне сомнений. Но сегодня наша задача вакцинировать. Алена Сырова:

Давайте ваши аргументы. Тем, кто еще не привит по разным соображениям. Многие взывают к совести, говорят: не бережете себя – поберегите своих близких. Я, как обыватель, с той информацией, которая у нас сегодня есть, понимаю, что прививка меня не защищает полностью от того, что я могу заболеть коронавирусом, я могу быть переносчиком. Соответственно, этот аргумент не подходит. Елена Богдан:

Почему он не подходит? В любом случае вакцина защищает, но у любой вакцины есть эффективность. И если у вакцины «Спутник» она больше 90 %, соответственно, 9 из 10 человек не будет переносчиком. Это первый аргумент. Второй аргумент. Конечно, даже если человек заболеет, то он перенесет заболевание легче. Если он будет переносить заболевание в виде насморка, головной боли с нетяжелыми, с легкими проявлениями – соответственно, выделение вируса, вирусная нагрузка у него будет меньше, чем у того, кто болеет тяжело. Это тоже огромный аргумент. Ну и третье, наверное, самое главное – мы сегодня все-таки развитая страна. Мы люди, которые заботятся о своем состоянии здоровья. Почему мы считаем правильным ходить на фитнес, ходить к косметологу, правильно питаться, красиво выглядеть, хорошо одеваться. Но почему мы не думаем о том, что мы должны о себе заботиться в том числе и вакцинацией. Почему сегодня мы все понимаем, что ребенка надо привить? Ведь мы начинаем прививки ребенку с родильного дома. Ведь у нас же не возникает вопроса, что мы делаем что-то плохое, ведь мы хорошо хотим сделать кому? Своему собственному ребенку.