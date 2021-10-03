О «новом» коронавирусе, изменениях в надбавках для врачей и вакцинации. Большое интервью замминистра здравоохранения
Новости Беларуси. Более 1,6 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятно, что здоровье не купить и не продать. Зато можно мотивировать заботиться о себе и своих близких. По инициативе профсоюзов на предприятиях оказывают дополнительную поддержку тем работникам, которые проходят вакцинацию от COVID-19. Где-то такие решения зафиксировали в коллективном договоре, где-то приказом руководителя. Есть примеры, когда после прививки дают дополнительные выходные.
Специалисты по-прежнему настаивают: самый действенный способ борьбы с инфекцией – вакцинация. Среди привитых от коронавируса заболеваемость практически не регистрируется. Если и происходит заражение, то болезнь протекает в более легкой форме. В основном такие люди лечатся амбулаторно. Вакцинированных пациентов нет среди тех, кто находится в реанимации и на аппаратах искусственной вентиляции легких. Первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан ответила на наши вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Четвертая волна коронавируса, кто бы мог подумать, когда все это начиналось, что первой и второй все не ограничится. Чем четвертая волна отличается от тех, что мы пережили? Говорят, коронавирус стал агрессивнее к молодым людям.
«Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния»
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Да. То, что мы сейчас видим – поменялось воздействие вируса на нашу популяцию. Действительно, сейчас чаще болеют молодые люди. Заболевание протекает более тяжело, агрессивнее. Быстрее наступает ухудшение состояния наших пациентов. Но мы в готовности, и каждое утро в Министерстве здравоохранения проходит селекторное совещание с регионами, чтобы четко понимать, какая ситуация сегодня есть, как складывается ситуация в каждом учреждении. Сотрудники Министерства здравоохранения, включая руководство, министра, заместителя министра, еженедельно посещают красные зоны.
Алена Сырова:
Вы тоже?
«99,9 % пациентов в ковидных отделениях не привиты»
Елена Богдан:
Я тоже.
Алена Сырова:
Что вы видите там сейчас по сравнению с тем, как было тогда?
Елена Богдан:
Вы знаете, сегодня я вижу, что 99,9 % пациентов в ковидных отделениях не привиты. В отделениях реанимации – в тех учреждениях, где я была – 100 % непривитых пациентов. Поэтому, конечно, сегодня основная задача – это вакцинация. У нас поступила вакцина, закуплена Министерством здравоохранения вакцина «Спутник Лайт». Сегодня активно проводится прививочная кампания студентов. Мы провели наш совет по иммунизации с учетом поступления китайской вакцины, у которой нет противопоказаний беременным женщинам. Мы сейчас начинаем вакцинацию беременных женщин. Достаточно важный сегодня момент – то, что увеличилось количество пациентов, находящихся на кислородотерапии. Из первой и второй волны мы тоже сделали определенные уроки. За лето нам удалось значительно увеличить количество точек подключений кислорода.
«Мы пересмотрели подходы и к лечению коронавирусной инфекции»
Алена Сырова:
Сколько чего мы закупили?
Елена Богдан:
Мы смогли закупить и оснастить наши центральные районные больницы, это оснащение продолжается, компьютерными томографами. Сегодня у нас значительно увеличилось количество компьютерных томографов, соответственно, увеличилась диагностика. Следующее, что мы сделали – начали отечественное производство низкомолекулярных гепаринов, которые очень нужны и важны при оказании помощи этим пациентам. Если еще во вторую волну мы полностью были зависимы от импортных поставок, импортных закупок, то уже в эту волну мы идем с нашим отечественным производителем. Конечно, мы пересмотрели подходы и к лечению коронавирусной инфекции. Сегодня система обеспечена таким лекарственным средством как Ремдесивир, который при назначении в первую неделю заболевания позволяет предотвратить в достаточно большом количестве случаев тяжелые заболевания. Понимая, что мы были заложниками ситуации с таким препаратом как Тоцилизумаб, который производился только одной компанией в мире, мы активно проработали, и сегодня в наших лечебных заведениях имеются и другие препараты аналогичного действия, такие как Олокизумаб и Левилимаб.
Алена Сырова:
По поводу наших медицинских работников. В первую, вторую волну их стимулировали в том числе и финансово. Сейчас появилась информация о том, что как-то меняются надбавки, урезаются. Так это или нет?
«Выстроена более справедливая оплата за фактически отработанное время»
Елена Богдан:
Надбавки тем, кто работает с COVID, остались в прежнем объеме. Здесь вопрос немножко в другой системе начисления. Должна быть справедливость и в медицинских учреждениях. Если человек 24 часа в отделении реанимации, ковидные стационары, работает с такими пациентами – это одно. Мы же понимаем, что все это время он находится в контакте с опасным вирусом. И есть другие ситуации, когда, например, бригада скорой помощи приехала на вызов, обслужила, побыла у пациента 15-20 минут, уехала – и больше у нее таких пациентов не было. Сегодня выстроена более справедливая оплата за фактически отработанное время.
Алена Сырова:
Все же все медики говорят, что единственное решение, единственная возможность облегчить их работу – это попросить, настоять, заставить население вакцинироваться. Как у нас обстоят дела с желанием белорусов прививаться?
Елена Богдан:
Конечно, сегодня возможности системы здравоохранения по вакцинации граждан гораздо больше. Мы открываем в торговых точках, мы открываем в метро, мы выезжаем на предприятия. К людям пожилого возраста мы выезжаем на дом. Сегодня система здравоохранения делает все возможное, чтобы люди прививались.
После вакцинации есть летальные случаи?
Алена Сырова:
Активно обсуждают то, что есть летальные случаи после вакцинации, многие связывают это с вакцинацией. Минздрав уделяет внимание таким моментам? Проводите ли вы какие-то расследования или нет?
Елена Богдан:
Расследования проводятся. Если бы они были, то, наверное, оно бы уже стало достоянием всей гласности. Учитывая, как сегодня даже маленькое какое-то происшествие в какой-то из центральных районных больниц тоже становится достоянием. У нас четко и давно выстроена система надзора за применением лекарственных средств. В случае, если возникает какая-то реакция на введение лекарственного средства, подается информация в наш Центр экспертиз и испытаний. Есть определенная форма донесения, и тут же начинается оперативное расследование. Ведь у нас были ситуации, когда мы останавливали применение антибиотиков, которые очень часто вызывают анафилактический шок. Вплоть до того, что мы изымали всю партию, которая есть сегодня в аптечной сети, которая расположена в городах и плюс в аптечной сети больниц. Если такое происходит, то здесь срабатывает система, и неважно, это вакцина или это какое-то другое лекарственное средство. Достаточно плотно работают наши специалисты, очень многие из них являются экспертами международного уровня. И для меня личным примером является то, они привились одними из первых.
Алена Сырова:
А ревакцинация?
Зачем надо вакцинироваться? Три аргумента «за»
Елена Богдан:
О ревакцинации. Мы прописали в наших нормативных документах Минздрава, что ревакцинация будет через 9-12 месяцев после проведения полного курса вакцинации. Сегодня у нас основная масса населения еще не подошла к этому порогу необходимой ревакцинации. И, конечно, сегодня задача первоочередная – если люди обратятся для ревакцинации, мы ее проведем обязательно, это вне сомнений. Но сегодня наша задача вакцинировать.
Алена Сырова:
Давайте ваши аргументы. Тем, кто еще не привит по разным соображениям. Многие взывают к совести, говорят: не бережете себя – поберегите своих близких. Я, как обыватель, с той информацией, которая у нас сегодня есть, понимаю, что прививка меня не защищает полностью от того, что я могу заболеть коронавирусом, я могу быть переносчиком. Соответственно, этот аргумент не подходит.
Елена Богдан:
Почему он не подходит? В любом случае вакцина защищает, но у любой вакцины есть эффективность. И если у вакцины «Спутник» она больше 90 %, соответственно, 9 из 10 человек не будет переносчиком. Это первый аргумент. Второй аргумент. Конечно, даже если человек заболеет, то он перенесет заболевание легче. Если он будет переносить заболевание в виде насморка, головной боли с нетяжелыми, с легкими проявлениями – соответственно, выделение вируса, вирусная нагрузка у него будет меньше, чем у того, кто болеет тяжело. Это тоже огромный аргумент. Ну и третье, наверное, самое главное – мы сегодня все-таки развитая страна. Мы люди, которые заботятся о своем состоянии здоровья. Почему мы считаем правильным ходить на фитнес, ходить к косметологу, правильно питаться, красиво выглядеть, хорошо одеваться. Но почему мы не думаем о том, что мы должны о себе заботиться в том числе и вакцинацией. Почему сегодня мы все понимаем, что ребенка надо привить? Ведь мы начинаем прививки ребенку с родильного дома. Ведь у нас же не возникает вопроса, что мы делаем что-то плохое, ведь мы хорошо хотим сделать кому? Своему собственному ребенку.
Алена Сырова:
Может, тогда нужно сделать вакцинацию от COVID обязательной? Как в некоторых других государствах.
«Нам тоже хочется войти в нормальный режим работы»
Елена Богдан:
Понимаете, но ведь у нас сегодня ни одной другой вакцинации обязательной нет. В любом случае это по желанию граждан. И у нас по Конституции государство создает условия для гражданина. И все-таки, наверное, мы должны быть самосознательными. И если это для вас не аргумент, то, что я сказала, то подумайте о другом – подумайте о том, как вы будете получать медицинскую помощь. Сколько времени вы проведете и в какой… Вы знаете, что самое тяжелое для пациентов? Лежать на животе. Пока мы это перебороли. Поступает пациент – очень часто наши врачи говорят, что первые два дня уходят на то, чтобы ему рассказать, что он должен делать. Что он должен пить не литр и не стакан, а он должен выпивать действительно 2-2,5 литра воды, а то и больше. Он должен лежать на животе, он должен дышать правильно кислородом. И следующее. Ведь наши медицинские работники, нам тоже хочется войти в нормальный режим работы. Хирурги хотят оперировать, акушеры-гинекологи хотят рожать детей, педиатры хотят быть на профосмотрах и заниматься здоровьем детей. Мы все хотим работать в нашем обычном режиме, потому что эта помощь тоже нужна нашим гражданам. Думайте тогда об этом. Если вы не думаете о себе – подумайте о других людях.