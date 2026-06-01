Выставка детских рисунков «Каляровы сусвет» открылась в Национальной библиотеке Беларуси

В честь Дня защиты детей галерея «Панорама» в Национальной библиотеке превратилась в настоящий остров фантазии. Здесь открылась выставка рисунков юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждая работа – словно маленькое окно в пространство, где живут искренние эмоции, смелые мечты и удивительное чувство цвета. Начинающие мастера представили произведения, выполненные в самых разных техниках: от нежной акварели и насыщенной гуаши до пастели, войлока и ярких маркеров. В экспозицию вошли как станковые композиции, так и оригинальные иллюстрации, наполненные теплом, светом и живым взглядом на окружающую действительность. Через краски и образы ребята рассказали собственные истории: добрые, непосредственные и по-настоящему вдохновляющие.

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:

Выставка «Каляровы сусвет» – это портал в детское воображение. Она позволяет нам исследовать, познакомиться, впечатлиться, удивиться безграничности детского воображения. Оно искреннее, оно честное, оно совершенно не ограничено условностями. Здесь вы увидите сюжеты о персонажах выдуманных, вы увидите сюжеты забавные, милые, смешные, трогательные, об отдыхе летом, об искренней радости солнцу, яблокам, встрече с бабушкой.

Выставка будет открыта до 28 июня, и за это время гости смогут встретиться с мудрыми сказочными героями, улыбнуться забавным сюжетам и увидеть трогательные сцены из повседневной жизни глазами детей. Работы юных художников наполнили пространство галереи особой атмосферой – легкой, солнечной и по-доброму волшебной, напоминая взрослым, как важно сохранять в сердце чувство детства и способность удивляться миру.