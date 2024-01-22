Политолог назвал угрозы белорусским выборам: от информационных атак до терроризма

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Чуть больше месяца остается до единого дня голосования в Беларуси – 25 февраля, когда мы будем избирать депутатов Палаты представителей и местных Советов всех уровней. Затем пройдут выборы членов Совета Республики, а затем – делегатов Всебелорусского народного собрания от субъектов гражданского общества и местных Советов депутатов.
А еще через год в нашей стране пройдут президентские выборы, и мы в итоге сформируем новый политический контур, который будет определять судьбу и направление развитие Беларуси на ближайшие 5-6 лет.
Этот период будет одним из самых важных в новейшей истории государства. Почему? Потому что именно в этот момент будут определяться ключевые тенденции будущего как Беларуси, так и нашего региона, и мира в целом.
Какие это тенденции? Будет формироваться новая архитектура многополярного мира и будет усиливаться сопротивление этому со стороны коллективного Запада. И поэтому мы увидим продолжение гибридных войн с целью устранить конкурентов и затормозить их развитие. А это значит, что будут новые попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, возможные провокации извне военного и информационно-психологического характера.
Именно сейчас и напрямую нас не могут атаковать, так как белорусское государство своевременно и целенаправленно работает над предотвращением чисто военных угроз. Об этом говорит Президент.
Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас.
Алексей Дзермант:
Пока этого достаточно, но нужно держать в голове то, что планирует и к чему готовится натовское руководство. В перспективе 5-7 лет оно устами министра обороны Германии Писториуса и других функционеров НАТО прогнозирует военный конфликт Североатлантического альянса и России.
Поэтому на этот период в стране должен быть сформирован максимально прочный контур военной, политической и экономической безопасности. А для этого мы должны спокойно, слаженно и результативно пройти период выборов.
Алексей Дзермант:
Но уже сейчас понятно, что наш выборный процесс будет целью для гибридных атак. Во-первых, это коснется цифровой сферы, цифровой инфраструктуры государственных органов, СМИ, особенно связанных с избирательным процессом.
Во-вторых, продолжится информационно-психологическое давление на государственных служащих, представителей избирательных комиссий, журналистов, экспертов и членов их семей для того, чтобы вывести их из строя и деморализовать. Будут пытаться выбить из равновесия прицельно, пытаться выявить слабые и болевые места.
В-третьих, будут попытки внести раскол, раздрай в ряды сторонников главы государства, чтобы искусственно раздуваемые противоречия не позволяли демонстрировать реальное народное единство и сплоченность общества. Могут взять совершенно незначительную проблему, решаемую без особых усилий, и раздуть ее до вселенских масштабов, особенно если она будет касаться межнациональных отношений, языка или отношений Беларуси и России.
А под видом патриотизма могут пытаться реабилитировать национализм и активизировать спящие пока закладки внутри нашей системы. Существует и чисто террористическая угроза, которую очень эффективно отрабатывают сейчас наши спецслужбы, но им всегда нужна наша помощь, помощь простых граждан, поскольку любых диверсантов и террористов проще всего выявлять «в поле», до того, как они получают возможность совершить что-либо страшное. Это особенно касается всего, что связано с Украиной, оттуда, к сожалению, исходит много угроз в связи с протяженностью границы и очень тесными связями между нашими людьми.
Беларусь как общество и как государство имеет определенный запас прочности, накопленный за все предыдущие годы – и за советское время, и за годы независимости. Этот запас основан на народном, справедливом характере нашей политэкономической системы.
Сейчас важно не просто ее сохранить, но провести через самые серьезные испытания, развить и обеспечить преемственность с будущими поколениями.