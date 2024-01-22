Политолог назвал угрозы белорусским выборам: от информационных атак до терроризма

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Чуть больше месяца остается до единого дня голосования в Беларуси – 25 февраля, когда мы будем избирать депутатов Палаты представителей и местных Советов всех уровней. Затем пройдут выборы членов Совета Республики, а затем – делегатов Всебелорусского народного собрания от субъектов гражданского общества и местных Советов депутатов.

А еще через год в нашей стране пройдут президентские выборы, и мы в итоге сформируем новый политический контур, который будет определять судьбу и направление развитие Беларуси на ближайшие 5-6 лет.

Этот период будет одним из самых важных в новейшей истории государства. Почему? Потому что именно в этот момент будут определяться ключевые тенденции будущего как Беларуси, так и нашего региона, и мира в целом.

Какие это тенденции? Будет формироваться новая архитектура многополярного мира и будет усиливаться сопротивление этому со стороны коллективного Запада. И поэтому мы увидим продолжение гибридных войн с целью устранить конкурентов и затормозить их развитие. А это значит, что будут новые попытки дестабилизации внутриполитической обстановки, возможные провокации извне военного и информационно-психологического характера.

Именно сейчас и напрямую нас не могут атаковать, так как белорусское государство своевременно и целенаправленно работает над предотвращением чисто военных угроз. Об этом говорит Президент.

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