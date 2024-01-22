Сенсация на ЧБ по шашкам: гроссмейстер Алексей Куница проиграл юному кандидату в мастера спорта

В Республиканском центре олимпийской подготовки продолжается чемпионат Беларуси по шашкам-64. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уровень развития этого вида у нас достаточно высокий. На протяжении последних 10 лет наши атлеты регулярно попадают на пьедесталы чемпионатов мира и Европы как личных, так и командных. Поэтому на главном республиканском старте конкуренция серьезная. Достаточно сказать, что участвуют шесть гроссмейстеров и восемь международных мастеров. В понедельник, 22 января, состоялись поединки пятого тура. Всего женщины сыграют 11 раундов, а мужчины – 13.

Виталий Ворушило, главный судья соревнований:

Борьба идет напряженная. У мужчин уже есть, можно сказать, сенсация: гроссмейстер Алексей Куница проиграл юному кандидату в мастера, которому 11 лет. У женщин вчера была встреча фаворитов. Неожиданно, несколько неожиданно Виктория Николаева проиграла Эмме Саврас – международный мастер из Гродно. Саврас вышла на первое место. Также ее преследует международный мастер Дарья Никифорова. У мужчин, как и ожидалось, впереди фавориты – международный мастер Сергей Садовский, который всегда показывает хорошие результаты.