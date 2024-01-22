Держать марку – задача №1! Какие проекты разрабатывает «АМКОДОР» – всё о новинках предприятия

Держать марку для отечественных предприятий – задача номер один. Особенно в Год качества. Беларусь – достойный конкурент на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но сегодня для удержания позиций и завоевания новых нам просто необходимо поработать.

Общий трудовой стаж династии Высоцких на «АМКОДОРЕ» – больше века. Семейные традиции вот уже 15 лет продолжает и Игорь Анатольевич. Семь раз отмерь – такое правило применяет при изготовлении каждой детали. Он в числе обладателей «клейма качества» – такой знак дает работнику возможность самому контролировать и оценивать уровень произведенного продукта. Для предприятия – экономия, для сотрудника – прибавка к зарплате.

Игорь Высоцкий, оператор станков с ПУ ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

От моей работы будут зависеть последующие техпроцессы и соответственно качество собираемой нашей техники. И радость потребителей – чем лучше я сделаю свою работу, тем лучше будет наше производство и наша продукция.

«Амкодор» задумался о собственном производстве всех комплектующих. Подробности.

Высокий уровень качества продукции не только формирует статус предприятия и привлекает покупателей, но и помогает снижать затраты.