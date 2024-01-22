Ставят рекорды на новом станке! Как проходит модернизация на Могилёвском швейном предприятии?

В том, что качество – залог успеха, уверены на Крупном текстильном предприятии в Могилеве. Чтобы продукция соответствовала мировым стандартам, там запланирована модернизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нее готовы потратить 5,5 миллиона рублей. Это позволит увеличить объемы выпуска изделий, снизить трудоемкость процесса. О том, как лазер шить помогает, расскажет Юлия Мычка

Это наша новая лазерная машина, которая нам позволит более эффективно работать на швейном оборудовании, приобретенном в этом году.

В мире шитья выкройка – это своего рода «генеральный план». Документ, который содержит контуры и размеры каждого элемента одежды, объясняет технолог Оксана Нимченко. Конечный результат напрямую зависит от точности линий и симметрий. И если еще недавно раскрой был в руках специалистов, то сегодня на помощь приходит умная техника. Всего один такой лазерный станок создает шаблоны для всего швейного цеха и задает самый четкий маршрут каждой иголке на производстве.