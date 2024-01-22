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Ставят рекорды на новом станке! Как проходит модернизация на Могилёвском швейном предприятии?

22 января 2024 18:48
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В том, что качество – залог успеха, уверены на Крупном текстильном предприятии в Могилеве. Чтобы продукция соответствовала мировым стандартам, там запланирована модернизация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нее готовы потратить 5,5 миллиона рублей. Это позволит увеличить объемы выпуска изделий, снизить трудоемкость процесса.

О том, как лазер шить помогает, расскажет Юлия Мычка

Ставят рекорды на новом станке! Как проходит модернизация на Могилёвском швейном предприятии?-1

Это наша новая лазерная машина, которая нам позволит более эффективно работать на швейном оборудовании, приобретенном в этом году.

Ставят рекорды на новом станке! Как проходит модернизация на Могилёвском швейном предприятии?-4

В мире шитья выкройка – это своего рода «генеральный план». Документ, который содержит контуры и размеры каждого элемента одежды, объясняет технолог Оксана Нимченко. Конечный результат напрямую зависит от точности линий и симметрий. И если еще недавно раскрой был в руках специалистов, то сегодня на помощь приходит умная техника. Всего один такой лазерный станок создает шаблоны для всего швейного цеха и задает самый четкий маршрут каждой иголке на производстве.

Ставят рекорды на новом станке! Как проходит модернизация на Могилёвском швейном предприятии?-7

Полностью укладывается деталь, выкладывается синтепон, и машина сама стегает без участия человека.

Подробности в сюжете.

# Предприятия Беларуси # общество # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области

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