Сменила город на деревню. Россиянка построила усадьбу и теперь развивает туризм в Мядельском районе

Реновация ветхого жилья и новый тренд на возрождение деревень. Это одна из концепций развития малых населенных пунктов в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Реновация ветхого жилья и новый тренд на возрождение деревень. Это одна из концепций развития малых населенных пунктов в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ирина Месяц родом из России, много лет жила в Москве. Волей судьбы переехала в Беларусь и осталась здесь навсегда. Шумный город сменила на тихую деревню в Мядельском районе. Выбор пал на Малую Сырмеж. Здесь семья построила дом. Рядом природа с живописным колоритом. Появилась идея начать гостевой бизнес.
Ирина Месяц, хозяйка агроусадьбы:
У меня появилась квартира в Нарочи, потом квартиру продала – строила дом. Мне казалось, что это так, на лето какая-то загородная жизнь. Дом достроила, мы переехали в достроенный дом, правда, пустой, без мебели. А мне посоветовали: а ты сдавай то помещение, фундамент есть для бани, зачем она тебе, построй домик.
Малая Сырмеж – небольшая деревня. Всего пару участков. По-соседству с домом Ирины был пустырь с неэксплуатируемыми зданиями. Их выставляли на аукцион. Зародилась концепция: ветхим домам дать вторую жизнь. Вместе с мужем занялись их реконструкцией. Теперь это гостевые избы.
Подробнее в видеоматериале.