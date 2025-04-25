Сменила город на деревню. Россиянка построила усадьбу и теперь развивает туризм в Мядельском районе

Реновация ветхого жилья и новый тренд на возрождение деревень. Это одна из концепций развития малых населенных пунктов в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ирина Месяц родом из России, много лет жила в Москве. Волей судьбы переехала в Беларусь и осталась здесь навсегда. Шумный город сменила на тихую деревню в Мядельском районе. Выбор пал на Малую Сырмеж. Здесь семья построила дом. Рядом природа с живописным колоритом. Появилась идея начать гостевой бизнес.

Ирина Месяц, хозяйка агроусадьбы:

У меня появилась квартира в Нарочи, потом квартиру продала – строила дом. Мне казалось, что это так, на лето какая-то загородная жизнь. Дом достроила, мы переехали в достроенный дом, правда, пустой, без мебели. А мне посоветовали: а ты сдавай то помещение, фундамент есть для бани, зачем она тебе, построй домик.