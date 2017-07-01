«Политика – хорошая основа для наших экономических контактов»: перспективы белорусско-вьетнамских отношений

Далеко не новость – бальзам «звездочка». Из Вьетнама его привозили с давних пор. Для Вьетнама не новость трактор «Беларус» и мотоцикл «Минский». А что новость? Молочные продукты во Вьетнаме будут делать из нашего сухого молока. И это революционная договоренность, потому что кухня Вьетнама практически не предполагает использование молока. Самосвалы отправятся в Юго-Восточную Азию и калийные удобрения в увеличенных порциях. И туристы, конечно, тоже, и желательно во встречных направлениях… Много добрых идей озвучено на Белорусско-вьетнамском бизнес-форуме и на встрече президентов двух стран.

Глава далекого государства Чан Дай Куанг побывал с визитом в Беларуси. Яна Шипко рассказывает.

С ревом этих двухколесных имя белорусской столицы за 7 тысяч километров от Минска на слуху у каждого вьетнамца.

Ви Ле, аспирант Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Раньше у нас были мотоциклы, назвали «Минх», узнали, когда приехали, что это Минск значит.

Культовые мотоциклы «Минск» заполонили Вьетнам в советские годы. Они и сейчас встречаются на местных улицах. В особенном почете – у коллекционеров. А наш «Беларус» и вовсе прописался во Вьетнаме.

Впрочем, не ностальгией единой. Наши современные тракторы все так же вызывают восторг у южно-азиатских гостей.

Поставки белорусской техники в страну Красного Дракона в ближайшие годы будут расти в геометрической прогрессии. МАЗ отправит во Вьетнам 400 грузовиков, в 2018 году – уже 1000. А недалеко от Ханоя готовится к запуску совместное производство. Вот такие машины сойдут с вьетнамских конвейеров уже в сентябре. Для местного рынка наши модели пришлось адаптировать – сделать легче и компактнее.

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Во Вьетнаме действует стандарт, который потребовал от нас изменить габаритные размеры нашей техники, а также нагрузки на ось. Поэтому специально для Вьетнама и рынка АСЕАН нам пришлось разработать новые модели техники. Кроме того, мы провели большую работу для того, чтобы наша техника была конкурентоспособна по цене.

Около тысячи грузовиков ежегодно будут собирать во Вьетнаме. Прибыль – более 40 миллионов долларов. Через дилерскую сеть белорусская техника уже представлена в 24 провинциях страны. Вьетнамский рынок сильно защищен, но у Беларуси выгодные преференции – технику МАЗ будет поставлять без пошлин. Да и такое партнерство открывает дорогу на весь рынок Юго-Восточной Азии – от Индонезии до Филиппин. Зеленый свет дали и совместному производству так называемых «стройных» автобусов. Кузова для вьетнамских улиц уже, чем в Беларуси. Чего не скажешь о широте интересов вьетнамских партнеров – от техники армейской до сельскохозяйственной.

Фам Бин Мин, заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам:

В первую очередь нам интересна техника, которая соответствует нашим условиям – это маленькие тракторы и автобусы. Мы очень рады, что МАЗ создает совместное предприятие во Вьетнаме. Вы будете заниматься локализацией. Хотим, чтобы совместное предприятие работало успешно. Это яркий хороший пример нашего сотрудничества.

Экономика, безусловно, – основа отношений. К сотрудничеству с Вьетнамом сейчас стремятся ведущие мировые державы. Этот крадущийся азиатский тигр демонстрирует завидно стабильный экономический рост. Приток крупных иностранных инвестиций, новые рабочие места и как следствие – повышение благосостояния. Дружить с Ханоем сейчас выгодно. Но и на высшем политическом уровне у стран всегда было взаимопонимание.

И хотя Президент Вьетнама – экс-министр общественной безопасности, как и подобает генералу, по-военному сдержан, дружественного расположения глав государств не скроешь даже за официальным протоколом. Буквально плечом к плечу направляются Президенты на переговоры. Это еще раз символично демонстрирует, что Беларусь и Вьетнам нацелены на очень тесное сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь с интересом наблюдает за социально-экономическими успехами Вьетнама. Мы рады вашим достижениям, особенно за последнее десятилетие. У нас появляются новые возможности для развития более тесной кооперации, в том числе – через создание совместных производств, сервисных центров, участия в перспективных инфраструктурных проектах. Мы готовы оказать максимальное содействие вьетнамским партнерам в работе на рынке Беларуси. Говоря о нашем присутствии на рынке Вьетнама, следует отметить, что в этом направлении уже сделаны первые, заслуживающие внимания шаги. До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ. К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний. К слову, представительство компании «Минскметропроект» уже открыто и работает в вашей стране. Оно готово взяться за проекты любой сложности. Почему бы нам не спроектировать станции метро «Минская» в Ханое, «Белорусская» в Хошимине?

Метро в Ханое – проект на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Наши специалисты могут поучаствовать в строительстве одной из линий. Дальше – глубже. Белорусские инновационные методы добычи могут пригодиться на нефтяных месторождениях Вьетнама.

Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Александр Григорьевич, я заметил, что за 25 лет отношения между Беларусью и Вьетнамом развиваются последовательно во всех областях. Мы поддерживаем друг друга на международной арене, в международных организациях. Политика – хорошая основа для наших экономических контактов.

Промышленность, инфраструктура, инновации, туризм. Точки соприкосновения искали и деловые круги. Такие бизнес-форумы уже вошли в традицию, но этот выдался самым масштабным. Из Вьетнама приехали около ста бизнесменов. Если для Беларуси Вьетнам – ворота в Азию, для Вьетнама – на европейский рынок. Это первое государство, которое заключило соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Это автоматически открыло новые возможности для экспорта мясо-молочной продукции.

При таком раскладе планка двустороннего товарооборота в миллиард долларов вполне достижима.

Этот 3D-принтер способен создавать любые детали, даже импланты для медицины. Главное, чем заинтересовались вьетнамские партнеры, – материал собственной разработки белорусских ученых. А пока здесь наши специалисты изучают возможности получения из вьетнамской соломы биотоплива, такая установка уже работает во Вьетнаме.

Владимир Агабеков, директор Института химии новых материалов Национальной академии наук Беларуси:

Эта установка достаточно эффективная для очистки паводковых вод. Это реальная разработка, которая будет иметь продолжение.

Славятся во Вьетнаме не только наши разработки, но и образование. Ви получил белорусский диплом и вернулся – за званием кандидата технических наук.

Ви Ле:

В Беларуси люди добросовестные. Думаю, что очень хорошо, что между нами есть хорошее сотрудничеств, есть обмен студентами, аспирантами.

Ежегодно белорусские ВУЗы принимают вьетнамских студентов. Причем попасть к нам на учебу настолько престижно, что студенты выдерживают настоящий кастинг – выбирают лучших из лучших по всей стране.

Туан Ле диплом инженера радиоэлектроники получит через неделю. Но не исключает – сюда еще вернется. Ведь для него белорусско-вьетнамская дружба открывает большие перспективы.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь