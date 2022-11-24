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Политические эксперты об ОДКБ: необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока

24 ноября 2022 12:57
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Новости Беларуси. Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: главное – повышение готовности войск ОДКБ к выполнению задач по укреплению военно-технического сотрудничества. Читайте здесь.   

Политические эксперты об ОДКБ: необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока-1

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Государства, которые входят в наш блок, понимают ту необходимость, что в этих сложных условиях внешне, скажем так, политического давления и агрессии, которые навязывает в том числе и блок НАТО, если будут существовать какие-то противоречия, мы станем легко уязвимыми на внешнеполитичекой арене, поэтому государства, входящие в ОДКБ, понимают важность и значимость того, что необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока.  

Политические эксперты об ОДКБ: необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока-4

Андрей Грозов, постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых Государств:  
ОДКБ – это как раз такая военно-политическая организация, которая создана для того, чтобы обезопасить внешние границы государств – участников ОДКБ. Принимаются соответствующие документы, выражающие общую позицию государств ОДКБ по вопросам военно-политического сотрудничества, обеспечения безопасности в мире. И эти документы потом продвигаются на ведущих международных площадках – таких как Организация Объединенных Наций и ОБСЕ.  

Политические эксперты об ОДКБ: необходимо держаться вместе, решать все задачи внутри блока-7

Кроме того, по мнению экспертов, основные задачи Беларуси сегодня, как и стран ОДКБ, – это оборона, защита и создание мира не только внутри Организации, но и на внешних контурах.  

# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Евгений Зайцев # Андрей Грозов # Фотофакт

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