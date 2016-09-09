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Поликлиника в Россонах и операционный корпус больницы в Кричеве начали работу после модернизации

09 сентября 2016 07:19
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Новости Беларуси. Сразу два белорусских медицинских учреждения начали работу после модернизации. Причем оба в райцентрах – Россонах и Кричеве.

Первых пациентов принимают современная поликлиника и операционный корпус районной больницы. Оба полностью укомплектованы докторами и младшим медперсоналом. Теперь на более качественное медобслуживание могут рассчитывать сразу несколько тысяч белорусов. А в будущем доктора нацелены и на экспорт услуг, ведь районы граничат с Российской Федерацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:
Благодаря созданию таких объектов обеспечили доступность помощи населению, уменьшили их траты на необходимость переезда, допустим, в межрайонные центры, в областную больницу. У нас 70% оказывается помощь на районе. Витебская область на сегодняшний момент 97% объема помощи оказывается у себя на месте. Только 3% – в республиканских научно-практических центрах.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Юрий Деркач

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