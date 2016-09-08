Договор вместо штрафа: в Минске растет число легальных арендодателей

Новости Беларуси. Договор дешевле штрафа. Больше 55 тысяч человек сегодня сдают квартиры официально. А за 2015 год число легальных арендодателей увеличилось почти на пять тысяч. Горожан, располагающих информацией о нелегальной сдаче внаем квартир, призывают обратиться к налоговикам, сообщили в программе «Столичные подробности».

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

В налоговых органах Минска на учете состоит более 55 тысяч физических лиц, осуществляющих сдачу в наем жилых помещений на длительный период. От данной категории граждан в бюджет города Минска поступило более 6 миллионов рублей. Также в налоговых органах города Минска состоит более 700 индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют сдачу в наем квартир на сутки. От данной категории граждан в бюджет города Минска поступило более 700 тысяч рублей.