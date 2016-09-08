Кабинет МРТ создан в 10-й клинической больнице Минска

Новости Беларуси. Новый магнитно-резонансный томограф начал работу в 10-й городской клинической больнице. Таких аппаратов во всей республике насчитывается всего 4. Однако специалисты обещают, что к концу года их станет больше. В частности, кабинет МРТ в скором времени планируют открыть в детской инфекционной больнице. Такая мера позволит значительно сократить время ожидания диагностики для юных пациентов, сообщили в программе «Столичные подробности».

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Для 1000-коечной клиники, которой является 10-я городская клиническая больница, конечно, этот аппарат – огромное подспорье. Учитывая здесь наличие пациентов с хирургическими заболеваниями, с заболеваниями нервной системы. Действительно, для этого стационара на сегодняшний день это необходимый объем обследования. Это улучшит работу специалистов и качество помощи.