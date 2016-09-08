Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград: «Молодцы, это неоценимый вклад»

Новости Беларуси. Государственные награды – лучшим. Сегодня во Дворце Независимости Президент Александр Лукашенко вручил ордена и медали. В зале собрались около 40 человек из разных регионов и сфер деятельности: ученые, врачи, педагоги, военные, конструкторы и люди рабочих специальностей. Здесь и те, у кого за плечами значительный багаж опыта, и молодые, но уже успешные люди. Церемония награждения прошла в теплой и непринужденной атмосфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это видео и слова о делах тех белорусов, которых сегодня пригласили на встречу к Президенту. Во Дворце Независимости около 40 человек. Все они удостоены орденов, медалей и почетных званий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами встречаемся сегодня по случаю весьма значимого события в вашей жизни. Но это и повод еще вспомнить о том, что главными ценностями для современных белорусов являются мир на земле, благополучие в доме и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня мы награждаем тех, кто оберегает рубежи родины, охраняет здоровье людей, вносит заметный вклад в обеспечение экономической безопасности государства.

Строители и военные, энергетики и конструкторы, ученые и врачи. Среди этих людей в праздничном дресс-коде каждый четвертый в будни – в белом халате. Это признание и личных достижений, и всего отечественного здравоохранения.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова:

С увеличением продолжительности жизни растет число онкологических болезней, но наша страна готова к этому. Несмотря на увеличение количества онкологических больных, смертность у нас за последние годы уменьшилась на 10%.

40 лет в медицине. От фельдшера – до директора онкоцентра, которых во всей Европе можно пересчитать по пальцам двух рук. А там, где их разводят онкологи других стран, белорусские врачи приходят на помощь.

В профессиональной биографии Олега Суконко тысячи положительных историй. Он давно стал заслуженным врачом Беларуси. А теперь народное признание подтверждено государственным званием.

Беларусь знают и по успешным медицинским, и по географическим операциям. Самое холодное место планеты становится горячей геополитической точкой.

Алексей Гайдошов, заместитель начальника Республиканского центра полярных исследований:

Этот процесс позволяет очень активно развивать международные отношения. Даже во времена холодной войны там, в Антарктике не было, как мы говорили, красных и белых. Там все работали плечо к плечу, потому что этого нельзя делать. Там надежда может быть только на железо, которое с собой привезено и на людей.

Наши полярники уже очертили в Антарктиде круг белорусских интересов. За последние десять лет снарядили 80 экспедиций. Руководит ими Алексей Гайдошов – полярник-корифей.

Прятать свою полярную форму глубоко в шкаф Алексей Гайдошов не стал. Впереди – новая экспедиция. Но мужество можно проявить, не покидая границ миролюбивой Беларуси. Во Дворца Независимости рядом с большими звездами обычные работяги.

Циклон «Даниэлла» оставила без света около двухсот населенных пунктов. Километры оборванных проводов.

Вадим Герасимович, мастер производственного участка «Могилевские районные электросети»:

Самое главное, что нам помогали и другие структурные подразделения, так что нам было немножко в этом проще.

На Всебелорусском собрании наш Президент обещал прилюдно наградить и тех, кто создал новую отрасль в стране. Сегодня они вышли из тени.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Производственный сектор в этом зале представляют руководители и сотрудники целого ряда перспективных предприятий. Отличительной чертой этих организаций стало внедрение собственных разработок в развитие новых для страны отраслей. Еще с советских времен достижения белорусских конструкторов были известны и признаны в мире. Отрадно видеть, что традиции наших выдающихся ученых продолжают активно развивать новые поколения.

Когда конструкторы и военные сомневались, Александр Лукашенко помог поверить в то, что со своим изобретение они попадут «в десяточку». Приказ Главнокомандующего не обсуждали, а выполнили.

Сергей Гурулев, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, хотел бы сказать большое спасибо за то, что в определенное время вы поверили в нас и предоставили возможность заниматься этим сложным делом. Первый этап это задачи мы выполнили.

Коллективу авторов оружие с музыкальным названием – фанфары и высокие государственные награды. Но многие из них до сих пор под секретным грифом: слишком велика сила их изобретения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы их особо не рекламируем. Некоторые под номерами. Но, тем не менее, они, конечно, молодцы. Молодцы, это неоценимый вклад. Это история, если хотите. Это останется навсегда. Многое забудется, а это останется. Потому что мы мужики и главная задача военных людей – защитить нашу страну. Мы ничего лишнего не хотим. Мы хотим, чтобы на нашем клочке земли, относительно небольшом, но не таком и малом, жили наши дети. Чтобы они жили в такой безопасной стране, в которой живем мы.