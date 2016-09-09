Поликлиника в Россонах и операционно-диагностический корпус Кричевской райбольницы приняли первых пациентов

Новости Беларуси. Сразу два медицинских учреждения открыли 9 сентября в стране. Причем оба в райцентрах – Россонах и Кричеве. Первых пациентов принимают современная поликлиника и операционный корпус районной больницы. Это улучшит качество медобслуживания сразу для тысяч белорусов.

Пятилетняя Арина и не ожидала, что станет первой пациенткой в обновленной Россонской поликлинике. На несколько мгновений девочка даже забыла о бронхите. Ведь помимо любимого доктора ее встретили яркие сказочные герои на стенах здания, которое сегодня и не узнать.

Виктория Савиткова, житель городского поселка Россоны:

Все красиво, все нравится. Не как раньше было. Намного лучше теперь и детям, и нам.

Поликлиника в Россонах сегодня – это кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Это полный комплект докторов и младшего медперсонала. В будущем нацелены и на экспорт медицинских услуг, ведь район граничит с Российской Федерацией.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Благодаря созданию таких объектов обеспечили доступность помощи населению, уменьшили их траты на необходимость переезда, допустим, в межрайонные центры, в областную больницу.

А это уже Кричев – центральная райбольница. На фоне двух лечебных корпусов, рожденных в СССР, теперь выделяется третий – лечебно-диагностический, который значительно разгрузит существующие.

Этот переход здесь уже успели назвать переходом по времени. Он соединяет здание терапевтического отделения, которое было построено еще во время первого полета человека в космос – 55 лет назад, и совершенно новое здание, построенное в 2016 году.

Три операционных, реанимация, большая клиническая лаборатория, новейшее оборудование. Это почти уровень областных больниц.

Александр Савкин, врач-реаниматолог:

Вот это новые дефибрилляторы, которые мы получили. Это новый дыхательный аппарат – аппарат для искусственной вентиляции легких.

Разумеется, довольны и пациенты. Их пока только двое. Антон Потапчик не скрывает: приятно лечиться. В больницу его привезла скорая. И вот спустя три дня пошел на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Потапчик, пациент:

Полностью обследовали, назначили лечение. На сегодняшний день все хорошо.

На улучшение качества медобслуживания по всей стране государство тратит солидные деньги. Строительство того же операционно-диагностического корпуса в Кричеве обошлось бюджету в 7,5 миллионов рублей. И это надежные инвестиции в здоровье.