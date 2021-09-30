Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка

Новости Беларуси. Столичный цирк презентовал новую программу под названием «Сто минут вокруг света». Это полное погружение в атмосферу увлекательных путешествий по странам и континентам, где на каждом шагу зрителя ожидают новые впечатления, волнующие события и колоритные персонажи. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:

Вся программа вместе с антрактом длится 100 минут, и это действительно очень увлекательное путешествие вокруг света. Причем, как бывает во сне и наяву, это как своеобразный полет в разные страны. Без особой последовательности, но это не имеет никакого значения. Главное, что путешествие происходит у нас на глазах. Зрителей ждет знакомство с американскими ковбоями на лошадях, дрессированными пумами, верблюдами и ламами, а также номер с воздушной гимнасткой и зажигательные испанские игры с хлыстами.

Витаутас Григалюнас:

Мы так и стараемся подбирать номера в каждую программу, чтобы они были оригинальными, может быть, даже очень редкими для цирка, с хорошей постановочной базой, сюжетной линией, хорошими костюмами, актерским исполнением. Кстати, насчет актерского исполнения. Наши Лазаровы, белорусские наездники, в этой программе стали уже американскими наездниками, точнее переоделись в техасскую форму – джинсы, рубашка, платки. Они стали абсолютно другими и в манерах, повадках, поведении, взаимоотношении, которое в номере разыгрывают. Они меня очень порадовали, потому что так перестроиться, перевоплотиться – это дорогого стоит.

На арене представлено множество жанров, и каждый удивляет своей сложностью и уникальностью. Мы побывали на репетиции заслуженного артиста России Аркадия Шатирова. В преддверии премьеры артист репетирует каждый день и доводит до совершенства номер «Игра с кнутами».