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Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка

30 сентября 2021 11:37
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Новости Беларуси. Столичный цирк презентовал новую программу под названием «Сто минут вокруг света». Это полное погружение в атмосферу увлекательных путешествий по странам и континентам, где на каждом шагу зрителя ожидают новые впечатления, волнующие события и колоритные персонажи. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка-1

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белорусского государственного цирка:
Вся программа вместе с антрактом длится 100 минут, и это действительно очень увлекательное путешествие вокруг света. Причем, как бывает во сне и наяву, это как своеобразный полет в разные страны. Без особой последовательности, но это не имеет никакого значения. Главное, что путешествие происходит у нас на глазах.

Зрителей ждет знакомство с американскими ковбоями на лошадях, дрессированными пумами, верблюдами и ламами, а также номер с воздушной гимнасткой и зажигательные испанские игры с хлыстами.

Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка-4

Витаутас Григалюнас:
Мы так и стараемся подбирать номера в каждую программу, чтобы они были оригинальными, может быть, даже очень редкими для цирка, с хорошей постановочной базой, сюжетной линией, хорошими костюмами, актерским исполнением. Кстати, насчет актерского исполнения. Наши Лазаровы, белорусские наездники, в этой программе стали уже американскими наездниками, точнее переоделись в техасскую форму – джинсы, рубашка, платки. Они стали абсолютно другими и в манерах, повадках, поведении, взаимоотношении, которое в номере разыгрывают. Они меня очень порадовали, потому что так перестроиться, перевоплотиться – это дорогого стоит.

Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка-7

На арене представлено множество жанров, и каждый удивляет своей сложностью и уникальностью. Мы побывали на репетиции заслуженного артиста России Аркадия Шатирова. В преддверии премьеры артист репетирует каждый день и доводит до совершенства номер «Игра с кнутами».

Белорусские наездники станут ковбоями. Рассказываем о новой программе Белгосцирка-10

Аркадий Шатиров, заслуженный артист России:
Мы приехали сюда и совместно с белорусскими артистами сделали для вас такую замечательную программу. Там и верблюды, и лошади, и пони. Приходите, посмотрите на наше шоу.

Нынешний сезон обещает быть ярким и зрелищным. Окунуться в невероятную атмосферу можно до 5 декабря.

# Цирк # общество # Витаутас Григалюнас # Аркадий Шатиров # Фотофакт

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