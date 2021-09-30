Искоренить моду на картинку с квадрокоптера. В Минске стартовал фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

Новости Беларуси. Минск принимает фестиваль документального кино «Евразия.DOC», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году работы представлены в нескольких тематических блоках и они посвящены важным датам новейшей истории: 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, Нюрнбергский процесс, три десятилетия без Советского Союза. Покажут и фильмы, в центре которых – человеческие судьбы.

Всего фестиваль принял около 200 заявок, в финал прошли 30 картин. Отсмотреть материал было непросто. Члены жюри сошлись во мнении, что многие работы слишком затянуты. Также отметили, что рассматривать телевизионную документалистику и классическое документальное кино в одной номинации – сложно и неправильно. Из личных пожеланий членов жюри – искоренить моду на картинку с квадрокоптера. Как считает известный российский журналист Владимир Мамонтов, документальное кино надо снимать не с высоты, а под микроскопом. К слову, в Минск он привез личный приз одному из участников фестиваля.

Владимир Мамонтов, член жюри фестиваля «Евразия.DOC»:

Ни малейшего качества там нет, человек на телефон это снял. За изумление. Он взял и снял кусок жизни, который ему был неведом раньше. И в этом изумлении другой совершенно жизнью, которая вообще не в его логике, он, вместо того, чтобы сказать «ой я боюсь, ой, я не буду это снимать». Ничего подобного. Он с этим телефончиком. Документальное кино, по словам специалистов, определяет образ времени, а фестиваль дает пропуск в творческую жизнь молодым режиссерам и авторам. Именно с их участием в рамках фестиваля проходит отдельный конкурс «Евразия.DOC: 4 минуты».

Валерий Шеховцов, программный директор фестиваля «Евразия.DOC»:

Казалось бы, что документальное кино – это тема для взрослых, если угодно. В том смысле, что делают взрослые люди с большим опытом: и профессиональным, и человеческим. На самом деле у нас очень много молодых авторов. И приходят фильмы, люди идут в документалистику, видят себя в этой профессии. Я этому очень рад, потому что это говорит о том, что документалистика развивается.

Виталий Третьяков, председатель жюри фестиваля «Евразия.DOC»:

Для меня документальное кино делится на две части. Это то, что документальное в форматах хроники: то, что фиксирует максимально, пусть субъективный взгляд оператора или режиссера, которые рядом с ним, на месте событий, фиксирует происходящее, архивирует историю максимально, насколько можно объективно. И второе – это художественное документальное кино, когда с помощью разного рода стилистических приемов, сколь угодно оригинальных, но с использованием реального изображения.