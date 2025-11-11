«Секретный ингредиент» для кулинаров! Какие новинки показал Жабинковский сахарный завод в Минске?

Тот самый случай, когда не просто сладко, а с пикантной перчинкой. Жабинковский сахарный завод, обеспечивающий 20 % внутреннего рынка, 11 ноября презентовал сразу две смелые новинки, которые точно не затеряются на полке. Сахар с перцем и сахар с корицей – это готовый «секретный ингредиент» для домашних кулинаров, способный превратить обычную выпечку или напиток в ресторанное блюдо. Для удобства покупателей новинки будут продавать как по отдельности, так и в стильном «трио» вместе с классическим сахаром.

Роман Неберкаль, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода:

Сегодня вообще в мире такой тренд в сочетании сладкого и соленого, острого и сладкого. И вот мы попробовали такую продукцию. В принципе сахар с корицей это такое более популярное сегодня. Кто катается по заправкам везде продается отдельно стик сахара, отдельно корица. Мы решили это восполнить и сделать два в одном. То есть, чтобы сегодня было покупателю проще был выбор.

А сахар с перцем – это уже такая новинка. Которого пока в принципе ни у кого нет. И в выпечке это можно применить. Вкусно и с кофе, и с чаем. Мы сами все пробовали. Тоже сначала не все были уверены, что он будет. Но очень даже неплохо оно сочетается.

*На правах рекламы.