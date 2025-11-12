Расширенное заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам пройдёт в Минске

Расширенное заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам пройдет сегодня, 12 ноября, в Палате представителей. Депутаты рассмотрят ключевые законопроекты – о республиканском бюджете на 2026 год и о налогах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно проекту главного финансового документа, доходы в следующем году составят 18,3 % к ВВП, что на 12,4 % выше показателя 2025-го. Основная часть поступлений – налоговые доходы, их доля превысит 70 %. Расходная часть сформирована с учетом прогнозируемого роста экономики: ВВП ожидается на уровне 102,8 %, инфляция – около 107 % в среднем за год. В налоговой сфере планируются меры, направленные на обеспечение социальной справедливости и устойчивости финансовой системы. Принятие бюджета и налоговых поправок станет важным шагом в подготовке страны к 2026 году, обеспечивая баланс доходов и расходов и поддержку приоритетных направлений развития.