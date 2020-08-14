В Беларуси названы победители Национальной литературной премии

Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национальной литературной премии. В 7 номинациях принимали участие 60 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав жюри вошли литературоведы, критики, руководители издательств.

Больше всего произведений в категориях прозы, детской литературы и публицистики. Лучшим сборником поэзии признана книга «Остаюсь навсегда» Валерия Гришковца, прозы – сборник «Хвалі» Владимира Степана. В номинации «Публицистика» победу одержал краевед Игорь Прокопович. Также отметили детскую писательницу Екатерину Ходасевич-Лисовую, критика Ивана Саверченко и молодого автора Ольгу Никитенко.

Наум Гальперович, член жюри Национальной литературной премии:

Тыя працы, якія паступілі на прэмію, на атрыманне націянальнай прэміі, вызначаліся высокім дастаткова ўзроўнем, мастацкім ўзроўнем і тымі тэмамі, якія хвалююць сёння сучасніка, якія хвалююць сёння чалавека, які жыве ў нашай краіне. Гэта любоў да сваёй малой радзімы. Агульнае тое, што падтрымліваецца ўзровень нашай беларускай літаратуры, якая заўсёды была цікавай, якая дала слаўныя імёны.