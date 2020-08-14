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В Беларуси названы победители Национальной литературной премии

14 августа 2020 09:35
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Новости Беларуси. Стали известны имена победителей Национальной литературной премии. В 7 номинациях принимали участие 60 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав жюри вошли литературоведы, критики, руководители издательств.

В Беларуси названы победители Национальной литературной премии-1

Больше всего произведений в категориях прозы, детской литературы и публицистики. Лучшим сборником поэзии признана книга «Остаюсь навсегда» Валерия Гришковца, прозы сборник «Хвалі» Владимира Степана.

В номинации «Публицистика» победу одержал краевед Игорь Прокопович. Также отметили детскую писательницу Екатерину Ходасевич-Лисовую, критика Ивана Саверченко и молодого автора Ольгу Никитенко.

В Беларуси названы победители Национальной литературной премии-4

Наум Гальперович, член жюри Национальной литературной премии:
Тыя працы, якія паступілі на прэмію, на атрыманне націянальнай прэміі, вызначаліся высокім дастаткова ўзроўнем, мастацкім ўзроўнем і тымі тэмамі, якія хвалююць сёння сучасніка, якія хвалююць сёння чалавека, які жыве ў нашай краіне. Гэта любоў да сваёй малой радзімы. Агульнае тое, што падтрымліваецца ўзровень нашай беларускай літаратуры, якая заўсёды была цікавай, якая дала слаўныя імёны.

В Беларуси названы победители Национальной литературной премии-7

Победителей наградят в рамках Дня белорусской письменности. Он пройдет 6 сентября в Белыничах.

# Белорусские писатели # общество # Валерий Гришковец # Владимир Степан # Игорь Прокопович # Екатерина Ходасевич-Лисовая # Иван Саверченко # Ольга Никитенко # Фотофакт

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