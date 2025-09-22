Туск: в Польше не обнаружили ни одного беспилотника с боевой частью после инцидента в ночь на 10 сентября

Европейские власти продолжают противоречить сами себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала были одни громкие заявления по поводу ситуации с беспилотниками. Кричали, правда, не разобравшись. Теперь же они сменились другими. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что никакой угрозы нет. И это после всех обвинений в адрес Беларуси и России?!

Напомним, в ночь на 10 сентября военные бюро зафиксировали 19 беспилотников над страной – западной соседкой. По мнению Варшавы, российских. Тут же задействовали статью 4 НАТО, призвав всех союзников на помощь. Однако сегодня Туск остудил горячие головы, заявив, что ни одного дрона с боевой частью найдено не было. Все, что падало на землю, – либо гражданские игрушки, либо вообще «не оттуда».

В итоге, с чем была связана вся потасовка, опять непонятно. Белорусские спецслужбы заранее предупреждали поляков о приближении беспилотников. Но Варашава, действуя в своем репертуаре, предпочла не слышать нашу страну и попросту промолчать. Хоть впоследствии и пришлось признать, что основную часть залетных БПЛА уничтожил вовсе не хваленый Альянс. НАТО удалось поразить лишь 4 дрона.

Результат, мягко говоря, поверг всех участников события в шок и вынудил выступить с признанием собственной беспомощности. Так, вслед за Прибалтикой директор Бюро национальной безопасности Польши сегодня честно признал, что небо-то над страной дырявое. И Варшава неспособна даже временно защитить его самостоятельно.