Туск: в Польше не обнаружили ни одного беспилотника с боевой частью после инцидента в ночь на 10 сентября
Европейские власти продолжают противоречить сами себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сначала были одни громкие заявления по поводу ситуации с беспилотниками. Кричали, правда, не разобравшись. Теперь же они сменились другими. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что никакой угрозы нет. И это после всех обвинений в адрес Беларуси и России?!
Напомним, в ночь на 10 сентября военные бюро зафиксировали 19 беспилотников над страной – западной соседкой. По мнению Варшавы, российских. Тут же задействовали статью 4 НАТО, призвав всех союзников на помощь. Однако сегодня Туск остудил горячие головы, заявив, что ни одного дрона с боевой частью найдено не было. Все, что падало на землю, – либо гражданские игрушки, либо вообще «не оттуда».
В итоге, с чем была связана вся потасовка, опять непонятно. Белорусские спецслужбы заранее предупреждали поляков о приближении беспилотников. Но Варашава, действуя в своем репертуаре, предпочла не слышать нашу страну и попросту промолчать. Хоть впоследствии и пришлось признать, что основную часть залетных БПЛА уничтожил вовсе не хваленый Альянс. НАТО удалось поразить лишь 4 дрона.
Результат, мягко говоря, поверг всех участников события в шок и вынудил выступить с признанием собственной беспомощности. Так, вслед за Прибалтикой директор Бюро национальной безопасности Польши сегодня честно признал, что небо-то над страной дырявое. И Варшава неспособна даже временно защитить его самостоятельно.
Славомир Ценцкевич, глава Бюро национальной безопасности Польши:
Мы не полностью готовы к обороне, особенно от масштабного вторжения вражеской авиации. Тот факт, что, по сути, ни одна страна не защищает свое воздушное пространство на 100 %, не должен служить оправданием нашей неэффективности. Сейчас же наши союзники чешут затылки и спрашивают: во что вы нас втянули? Так что Польша может остаться одна.
Осознавая это, Туск успокаивал народ, мол, кто ждал сильного ответа и даже ядерной войны, расслабьтесь, пока не время. Однако напряженную паузу решили выдержать. Так, Польша закрыла небо в приграничье и сам рубеж с Беларусью, в воздух отправили истребители, а граждан заперли дома на время расследования.
По итогу все завершилось очередными учениями НАТО под громким названием «Восточный страж», которые стартовали в прошлую пятницу. Солдаты из всей Европы снова маршируют по польской земле, демонстрируя фейковую решимость.
Британия прислала самолеты, Франция – транспортник с оружием для истребителей, способных нести ядерное оружие. Германия, Дания и Швеция за компанию отметились присутствием. Надо сказать, что и самой Польше будет уютнее утонуть в бесконечных учениях, где вторичность ее оборонных способностей не так заметна.