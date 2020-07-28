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Никогда раньше такого не было. В Заводском районе Минска планируют построить 300 тысяч квадратов жилья

28 июля 2020 13:50
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Новости Беларуси. В Заводском районе столицы как никогда бурно ведётся строительство жилых домов. В планах строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья – такого здесь никогда не было. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:
Мы сегодня активно развиваем Чижовку-6/6А. Ведётся застройка Малой родины (в границах ул. Кулешова-пр. Партизанский). Входим в стройку на улице Ангарская (в границах ул. Ангарская-ул. Магнитная) будет выполнена застройка восьми жилых домов, и частично преобразится улица Ангарская.

Инвестпрограмма Минска предусматривает также очистку Чижовского водохранилища. Планируется проведение проектно-изыскательских работ.

Сколько всего жилья построят в Минске в этом году и почему растут очереди на заветные метры – читайте здесь.   

# Социальная инфраструктура # общество # Сергей Масляк

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