Никогда раньше такого не было. В Заводском районе Минска планируют построить 300 тысяч квадратов жилья

Новости Беларуси. В Заводском районе столицы как никогда бурно ведётся строительство жилых домов. В планах строительство более 300 тысяч квадратных метров жилья – такого здесь никогда не было. Об этом в программе «Большой город» на СТВ рассказал глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района Минска:

Мы сегодня активно развиваем Чижовку-6/6А. Ведётся застройка Малой родины (в границах ул. Кулешова-пр. Партизанский). Входим в стройку на улице Ангарская (в границах ул. Ангарская-ул. Магнитная) – будет выполнена застройка восьми жилых домов, и частично преобразится улица Ангарская.

Инвестпрограмма Минска предусматривает также очистку Чижовского водохранилища. Планируется проведение проектно-изыскательских работ.