Почему важно платить налоги? Ведущая экономической рубрики СТВ провела урок финансовой грамотности для гимназистов

Новости Беларуси. Почему важно платить налоги? Как правильно это делать и на какие цели расходуется бюджет страны? В Минске проходит серия открытых уроков финансовой грамотности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 50-й гимназии в непривычной роли выступила автор и ведущая экономической рубрики на СТВ Наталья Надольская. По просьбе инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску она познакомила старшеклассников с особенностями финансовой системы и изменениями в Налоговом кодексе. Материал в доступной форме, судя по всему, старшеклассники усвоили хорошо. Получили они и домашнее задание: рассказать родителям, как платить налоги.

У поколения диджитал безграничный потенциал, как в освоении новых знаний, так и в умении работать с компьютерными технологиями. Приобретая налоговую грамотность, которая пригодится им во взрослой жизни, уже сегодня они могут применить знания на практике, делясь ими с родителями, бабушками и дедушками.

Игорь Сафранович, учащийся гимназии № 50:

В школьном возрасте это очень нужная информация, потому что в будущем нам все равно придется с этим столкнуться – с тем, что нам когда-то придется уплачивать налоги за какую-то сферу своей жизни, деятельности, и в любом случае мы с этим столкнемся. Поэтому нам лучше узнать эту информацию сейчас, чем позже.