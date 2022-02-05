День города и День народного единства. Как отметят эти праздники в Минске?

Новости Беларуси. Пока многие города мира испытывают культурный голод из-за пандемии, Минск продолжает радовать своих жителей, гостей столицы разнообразием выставок, экскурсий, театральных показов, культурно-просветительских мероприятий и кинопремьер. Сфера искусства приобретает современные формы, популярность обрела «Ночь музеев», минчане также охотно участвуют в таких мероприятиях, как День музейного селфи. О том, какие планы для досуга ожидать в ближайшее время, обсудим с начальником управления культуры Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Замечательно. Я так поняла предварительно, что День города планируем.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Конечно, планируем День города. Пока скажу, что будет две площадки, как всегда, это около Дворца спорта и площадка, которая будет на «Лучший минчанин года» и «Лучший по профессии». А остальное – пускай немножко подумают. Подержим интригу, чтобы не выдавать все в начале года. Екатерина Забенько:

Мы будем терпеливо ждать. Нам самое главное, что в определенный день, в определенное время мы можем пойти прогуляться и насладиться атмосферой праздника города. И День народного единства будем отмечать каким-то образом в этом году второй раз.

Виталий Брель:

В этом году, конечно, второй раз будем отмечать. И те мероприятия, которые проходили в прошлом году, у нас был городской концерт, который проходил во Дворце культуры Лошицы, это большое республиканское мероприятие. Есть задел, есть куда стремиться. Скажем так, вместе с «Минскконцертом» мы отработали те мероприятия, которых на сегодня планируется проведение в 2022 году, определены режиссеры. Не один режиссер, несколько режиссеров под то или иное мероприятие, есть задание, которое они получили, потому что в любом случае должны получить какую-то идею, дальше ее корректировать. Свои пожелания были высказаны при встрече, а дальше двигаемся вместе и всегда приветствуем изюминку либо тот креатив, который они могут дать. Потому что, вот знаете, когда достают откуда-то из-под полы старый сценарий, так стряхнут, вот это да, но с другой же стороны хочется услышать, увидеть, что это интересно минчанам, потому что я повторю, что сегодня любая площадка, минчане голосуют за любую площадку своим присутствием на этой площадке. Если это неинтересно, они посмотрели, развернулись, ушли.