«Павильон посетило около 500 тысяч человек». Вот почему культура Беларуси интересна всему миру на выставке в Дубае

Новости Беларуси. Пока многие города мира испытывают культурный голод из-за пандемии, Минск продолжает радовать своих жителей, гостей столицы разнообразием выставок, экскурсий, театральных показов, культурно-просветительских мероприятий и кинопремьер. Сфера искусства приобретает современные формы, популярность обрела «Ночь музеев», минчане также охотно участвуют в таких мероприятиях, как День музейного селфи. О том, какие планы для досуга ожидать в ближайшее время, обсудим с начальником управления культуры Мингорисполкома. В студии программы «Большой город» на СТВ Виталий Брель. Екатерина Забенько, ведущая:

Я знаю, что вы, посещая выставку «Экспо» в Дубае, помимо всех своих основных функций, с которыми вы туда направлялись, знакомство с культурой страны, многих других государств, которые там были представлены, постарались все-таки расширить программу в Минске Фестиваля национальных культур, может быть, добавив туда коллективы из других стран, которые, может быть, ранее наш город не посещали или не были представлены на этом фестивале. Удалось ли с кем-то договориться? Может быть, какие-то коллективы будем ждать впервые?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Мы ожидаем Казахстан, Таджикистан, Россию, Индию и ряд других стран, где мы посещали павильоны и знакомились с культурой этих павильонов достаточно интересной. Некоторые моменты, скажем, технического характера, светового, звукового, не буду раскрывать, мы попробуем это внедрить в День города в этом году. Напомню всем, в этом году Минску 955 лет. Очень замечательная дата, и мы постараемся удивить минчан. Одно могу отметить, что белорусский павильон, кроме тех достижений в стране технических, нашу культуру представлял от города Минска ансамбль «Купалинка». Вы знаете, мимо никто не проходил. Это не просто коллектив. Екатерина Забенько:

Это не просто коллектив, это легенда, это воплощение культуры. Виталий Брель:

Это на высоком уровне. Все останавливались и очень благодарили, потому что белорусский павильон было нельзя пройти мимо. Ну а культура, что делали ребята, они молодцы.

Екатерина Забенько:

Надо сказать, насколько мне известно на данный момент, белорусский национальный павильон посетило около 500 тысяч человек за время проведения выставки. Он пользуется там действительно большой популярностью, скажем скромно. Мы с вами начали говорить про летние праздники, все-таки про летний туристический сезон, которого мы так ждем, по которому мы скучали, во-первых, всю эту зиму, осень, переболевшие, перестрадавшие от этого коронавируса и от всех коронавирусных ограничений. Думаю, что к лету уже все окончательно вакцинируются, снимут маски и перестанут бояться того, что заразятся, и я думаю, в полной мере смогут насладиться всеми мероприятиями. Еще одно из ожидаемых событий – это классические вечера у Ратуши. Что с этим мероприятием? Виталий Брель:

Как я проговаривал, оно остается. По форме будет уходить в историю Минска, но мы оставляем классические вечера у Ратуши, мы оставляем хоровой вечер у Ратуши. И то, что увидели минчане, когда стартовал летний туристический сезон – это хор из всех музыкальных школ, школ искусств, это детки, которые исполняли различные композиции. Этим мы планируем также дать старт у Ратуши. Конечно же, пройдут и театральные вечера у Ратуши. Какую-то изюминку сейчас не буду раскрывать, потому что еще есть немножко времени нам подумать и обыграть. И очень хотелось бы, чтобы это было необычно. Вы знаете, если анализировать, что получилось, что не получилось, что можно взять с прошлого года, перетащить, скажем так, в этот год, перенять, – то достаточный ряд мероприятий был интересным, на мой взгляд. Ближайшее, что прошло – это новогоднее. Космолет, не знаю, минчане видели, гости столицы, что проходила детская программа. Это было, на мой взгляд, интересно не только детям, но и взрослым. Когда на твоих глазах космолет превращается в елку. Когда этот выход Деда Мороза и ряд других моментов, которые были использованы. На мой взгляд, та сцена, которая стояла у Дворца спорта, тот арт-объект и те мероприятия, которые проходили на этой сцене, тоже можно оценить очень высоко, с моей стороны. Екатерина Забенько:

Если уже прошло экспертизу минчанами, то надо повторить.

Виталий Брель:

Отзывы были очень хорошие. И так я могу переходить по каждому мероприятию прошлого года. Мы анализируем проведение любого мероприятия, мы понимаем, что надо чего-то добавлять. И Верхний город мы добавим, кроме вечеров, мы постараемся сделать, чтобы это был и квест, и музей, еще какой-нибудь интерактив, потому что люди, придя в Верхний город, могут послушать и посмотреть. Ведь не каждый же знает, что, где находится концертный зал, Верхний город, вот особенно стоит сцена, если зайти туда и спуститься вниз, они могут увидеть, пройти экскурсию, скажем, фундамент, на котором очень много-много лет назад было построено здание, разрушено. И он сохранился. Минчане и гости должны об этом знать. Екатерина Забенько:

Вообще, есть такой фидбэк от минчан, гостей, что понравилось, что не понравилось. Насколько это учитывается? Виталий Брель:

Учитывается. Сегодня любое мероприятие, которое мы проводим в Минске, в первую очередь – это для минчан и гостей, которые посещают нашу столицу. И если им это неинтересно, то давайте говорить так, что для кого тогда проводим? И мы понимаем, что если на той площадке, где проводится мероприятие, как на День города, и она была полная, мы понимаем, что это интересно минчанам, мы отслеживаем посещение этих концертов, мониторим и понимаем, как дальше двигаться, для себя выстраивая ту или иную программу. Ну и, конечно же, ищем подход. Вот та изюминка, например, была удачной – на День города когда мы использовали фоном фонтан, который идет над Свислочью, музыкальный, со световой подсветкой, это было сопровождение Президентского оркестра. На мой взгляд, это удалось. Будем думать, что делать дальше, как удивлять минчан в юбилейный год.

Екатерина Забенько:

Давайте мы с вами ответим тем людям, который любят критиковать то, что для них делают и с любовью создают. Предложим им в том числе поучаствовать в предложениях для отдела культуры Мингорисполкома. Чтобы они присылали свои идеи. И возможно что-то из этого вполне себе можно будет воплотить, а если и помощь еще предложат по реализации, то будет вообще замечательно. Виталий Брель:

Я буду очень благодарен, если такие идеи будут приходить к нам в управление культуры. Мы находимся на Маяковского, 22, корпус 2. Любой желающий может подать идею, заявку, даже выступить с инициативой провести то или иное мероприятие. Только чтобы это не было космической фантазией. Екатерина Забенько:

Всегда должна быть концепция, мы люди структурные, особенно работающие в государственных организациях, мы прекрасно знаем, что идеи должны быть оформлены в какую-то концепцию, а лучше сценарий.