«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх
Новости Беларуси. Сотни этапов военно-технических соревнований по тридцати видам. И все это на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. На этой неделе стартовали шестые международные армейские игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Девушки участвуют впервые. И пока только из Беларуси.
Их в неудобное положение не поставишь вопросом, зато запросто ставят организаторы. Суть упражнения – одинаково четко выстрелить из разных позиций. В реальной обстановке у снайпера не всегда есть возможность подобрать выгодную исходную точку.
Александра Рубанова, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):
У нас ведь у каждой разный рост. Мне удобнее стать так. Правда мы со снаряженным приходим. И главное не касаться и прицеливаться.
Александра Рубанова служит второй год, а в снайперах – второй месяц. На вопрос «почему форма» – отвечает коротко: уверенность в будущем. А вот про нюансы стрельбы говорить может без умолку.
Александра Рубанова:
Нужно знать, куда дует ветер и относительно ориентироваться, куда выносить мушку, прицел.
Подготовка серьезная. Каждый день по 2 часа физкультуры, выработка мышечной памяти в изготовке – положении с винтовкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сколько весит винтовка?
Татьяна Децук, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):
4,3 килограмма.
Кристина Протосовицкая:
Тренировать мышцы можно?
Татьяна Децук:
Да. Техническая тренировка – у нас было упражнение, когда мы стояли и подбрасывали, и изготавливали.
Девушки идут вне зачета, впрочем, результат можно смело ставить в один ряд.
Татьяна Децук:
Два месяца была подготовка, и показываем результат иногда лучше офицерского состава.
Белорусам в стрельбе нет равных. На полигоне под Брестом проходит этап АрМИ-2020
Они – барышни. На ресницах обязательно тушь.
Кристина Потосовицкая:
Глазки у вас подведенные?
Александра Рубанова:
Так точно. Важнее не как ты накрашен – важнее думать об упражнении, об общем результате, который ты дашь команде. Помада – это не главное здесь, на полигоне.