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«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх

30 августа 2020 18:54
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Новости Беларуси. Сотни этапов военно-технических соревнований по тридцати видам. И все это на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. На этой неделе стартовали шестые международные армейские игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -1

Девушки участвуют впервые. И пока только из Беларуси.

Их в неудобное положение не поставишь вопросом, зато запросто ставят организаторы. Суть упражнения – одинаково четко выстрелить из разных позиций. В реальной обстановке у снайпера не всегда есть возможность подобрать выгодную исходную точку.

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -4

Александра Рубанова, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):
У нас ведь у каждой разный рост. Мне удобнее стать так. Правда мы со снаряженным приходим. И главное не касаться и прицеливаться.

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -7

Александра Рубанова служит второй год, а в снайперах – второй месяц. На вопрос «почему форма» – отвечает коротко: уверенность в будущем. А вот про нюансы стрельбы говорить может без умолку.

Александра Рубанова:
Нужно знать, куда дует ветер и относительно ориентироваться, куда выносить мушку, прицел.

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -10

Подготовка серьезная. Каждый день по 2 часа физкультуры, выработка мышечной памяти в изготовке – положении с винтовкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Сколько весит винтовка?

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -13

Татьяна Децук, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):
4,3 килограмма.

Кристина Протосовицкая:
Тренировать мышцы можно?

Татьяна Децук:
Да. Техническая тренировка – у нас было упражнение, когда мы стояли и подбрасывали, и изготавливали.

Девушки идут вне зачета, впрочем, результат можно смело ставить в один ряд.

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -16

Татьяна Децук:
Два месяца была подготовка, и показываем результат иногда лучше офицерского состава.    

Белорусам в стрельбе нет равных. На полигоне под Брестом проходит этап АрМИ-2020

Они барышни. На ресницах обязательно тушь.

Кристина Потосовицкая:
Глазки у вас подведенные?    

«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх -19

Александра Рубанова:
Так точно. Важнее не как ты накрашен – важнее думать об упражнении, об общем результате, который ты дашь команде. Помада – это не главное здесь, на полигоне.

# Армия Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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