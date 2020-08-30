«Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх

Новости Беларуси. Сотни этапов военно-технических соревнований по тридцати видам. И все это на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. На этой неделе стартовали шестые международные армейские игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Девушки участвуют впервые. И пока только из Беларуси. Их в неудобное положение не поставишь вопросом, зато запросто ставят организаторы. Суть упражнения – одинаково четко выстрелить из разных позиций. В реальной обстановке у снайпера не всегда есть возможность подобрать выгодную исходную точку.

Александра Рубанова, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):

У нас ведь у каждой разный рост. Мне удобнее стать так. Правда мы со снаряженным приходим. И главное не касаться и прицеливаться.

Александра Рубанова служит второй год, а в снайперах – второй месяц. На вопрос «почему форма» – отвечает коротко: уверенность в будущем. А вот про нюансы стрельбы говорить может без умолку. Александра Рубанова:

Нужно знать, куда дует ветер и относительно ориентироваться, куда выносить мушку, прицел.

Подготовка серьезная. Каждый день по 2 часа физкультуры, выработка мышечной памяти в изготовке – положении с винтовкой. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Сколько весит винтовка?

Татьяна Децук, участница международных Армейских игр-2020 (Беларусь):

4,3 килограмма. Кристина Протосовицкая:

Тренировать мышцы можно? Татьяна Децук:

Да. Техническая тренировка – у нас было упражнение, когда мы стояли и подбрасывали, и изготавливали. Девушки идут вне зачета, впрочем, результат можно смело ставить в один ряд.

Татьяна Децук:

Два месяца была подготовка, и показываем результат иногда лучше офицерского состава. Белорусам в стрельбе нет равных. На полигоне под Брестом проходит этап АрМИ-2020 Они – барышни. На ресницах обязательно тушь. Кристина Потосовицкая:

Глазки у вас подведенные?