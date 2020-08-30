Белорусам в стрельбе нет равных. На полигоне под Брестом проходит этап АрМИ-2020

Новости Беларуси. Сотни этапов военно-технических соревнований по тридцати видам. И все это на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. На этой неделе стартовали шестые международные армейские игры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И хоть большинство соревнований, в том числе и танковый биатлон, проходят в России, в нашей стране также есть на что посмотреть. В Минске проходит конкурс «Полярная звезда», а в Бресте свое мастерство показывают снайперы. Подробнее в материале Кристины Протосовицкой. Точность. Зоркость. Твердость. Орлиный взгляд – прицел, мишень, выстрел. Ночью, в наступлении или по движущейся мишени – 2020-й изменил характер Снайперского рубежа.

Нгуен Динь Хоа, участник международных Армейских игр-2020 (Вьетнам):

Я первый раз участвую в международных Армейских играх. Отмечу, что подготовка белорусской стороны и полигона – на уровне. Особенно радует схема мишеней да и в целом условия хорошие.

На полигоне под Брестом вот уже в третий раз встречаются мастера точного выстрела. «Снайперский рубеж» включает индивидуальный и парный зачеты, эстафету и внеконкурсную снайперскую дуэль.

Александр Полубинский, тренер белорусской команды в конкурсе «Снайперский рубеж»:

Первый раз мы приняли соревнования в 2018-м, были одни упражнения. В 2019-м нарастили. В 2020-м мы еще нарастили. Наращивание упражнений – это реально идет более применительно к тактике применения снайперов на основе локальных конфликтов, последние – это Сирия, Украина.

Сборная Узбекистана участвует впервые. Школу снайперов сохранили еще с советских времен. При подготовке учитывали все – даже климат.

Фазлиддин Киргизов, участник международных Армейских игр-2020 (Узбекистан):

У себя в республике мы старались выжидать погоду и тренироваться при сильных ветрах. Хотя снайперу не стоит открывать свою позицию при ветре от 10 до 12 метров в секунду, но на данный момент 8 – мы это отработали. Главное – расчет и баллистика винтовки. «Показываем результат иногда лучше офицерского состава». Белоруски впервые участвуют в международных Армейских играх Белорусам в стрельбе – нет равных. В прошлом году не оставили шансов соперникам. В этом – за выступлением следим с замиранием сердца и при выключенных камерах.

Алексей Попов, заместитель командующего силами специальных операций Беларуси:

По индивидуальным упражнениям первое место пока занимает Республика Беларусь, второе место – Узбекистан, третье – Российская Федерация. Лучший снайпер турнира – это Республика Беларусь.

Талисманы, суеверия и особые ритуалы. Работа на конечный результат – овеяна завесой тайны.

Фазлиддин Киргизов:

У каждого снайпера есть талисман. Какой? Этого вам ни один из нас не скажет.

Не только выстрелом едины. На брестском полигоне вырос настоящий городок. Здесь улицы – на каждой своя страна. А еще – музей, кинотеатр и спортзал. В полевых условиях, но с полным комфортом.

Милентие Ристович, участник международных Армейских игр-2020 (Сербия):

Сербская команда рада, что уже третий раз в Бресте. Свободное время мы используем, чтобы подружиться, чтобы увидеть исторический комплекс города и чтобы заниматься спортом. В лагере атмосфера прикольная – здесь все есть для соревнования и для дружбы.

«Полярная звезда» – самый закрытый, но самый зрелищный этап. Для бойцов спецназа – это показательные выступления. Марш-бросок, точное приземление, штурм. Здесь не бывает проигравших – только бесценный обмен опытом.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Килл-Хаус. В переводе с английского – дом убийств. В горячее время вход журналистам сюда строго-настрого запрещен – стреляют боевыми. Спецназовцы за считанные минуты отрабатывают тактику штурма. Количество и расположение мишеней заранее неизвестно. В реальности это мог быть офис или школа, захваченная террористами.

Штурм здания проходит в непростых условиях: шквалистый ветер, дождь и неизвестная местность. Параллельно работают разведчики и гранатометчики.

Дмитрий Соболь, главный судья соревнований «Полярная звезда»:

Противника не видят, не знают, приходится работать с колес, быстро. Оценивая правильно обстановку, выбирая правильно мишени. Потому что есть штрафные мишени – заложники. Если в прошлом году Синеокая принимала военнослужащих из 23 государств, в этом – вмешался коронавирус. Беларусь, Армения, Вьетнам, Россия, Сербия, Таджикистан. 7 стран – одна победа.