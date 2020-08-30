«Попытка не обязательно должна быть первой». Бесплатное ЭКО в Беларуси: какие особенности у процедуры

Новости Беларуси. В Беларуси утвердили перечень государственных медицинских учреждений, где будут делать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Решать, кому давать такое право, будут на местах, спорные вопросы рассмотрит республиканская комиссия. В Беларуси за год регистрируют 15 тысяч диагнозов женского бесплодия, бесплатное искусственное оплодотворение сможет пройти каждая седьмая женщина. Такая возможность появится уже 1 января 2021 года.

Какие еще есть нюансы, знает Дмитрий Боярович. Екатерина Васильева:

Моя история на пути к материнству началась примерно 10 лет назад. На тот момент мне было 30, и я поняла, что это тот возраст, когда женщине уже пора задуматься о том, что надо становиться матерью. О том, что она не может иметь детей, Екатерина и подумать не могла. Врачи разводили руками: с организмом все в порядке. Но беременность не наступала. С тех пор женщина сделала восемь попыток ЭКО. Безрезультатно.

Екатерина Васильева:

Это такая тема, которая в обществе не обсуждается. Многие стесняются говорить, что они делают ЭКО. Многие стесняются говорить, что у них дети ЭКО. Говорят, ребенок не такой, «ребенок из пробирки». И это вплоть до того, что клеймо может быть на всю жизнь, психологически ломает и маму, и этого ребенка. Пример Екатерины не единственный. В Беларуси каждая шестая пара не может иметь детей. И, кстати, чаще всего из-за проблем у обоих супругов. Один из выходов в таких ситуациях – метод ЭКО.

Бесплатное ЭКО – одна из мер поддержки бездетных пар. При этом здесь есть ряд условий. Одни из главных – возраст (не больше 40 лет), медицинские показания и регистрация брака. Да, пациенты обязательно должны быть супругами.

Людмила Кеда, главный специалист отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

Попытка эта не обязательно должна быть первой, эта попытка может быть любая. То есть эта пара по всем критериям подходит, но они до этого выполняли ЭКО, то, конечно же, они смогут сделать экстракорпоральное оплодотворение (одну попытку) бесплатно. ЭКО не будет выполняться в случае, если необходимо применение донорских половых клеток. Об этом надо знать, на это надо обращать внимание, чтобы наши люди понимали это. Бесплатное ЭКО будут выполнять на базе трех медучреждений.

Для того чтобы на него претендовать, нужно пройти обследование. Самостоятельно. Каждый случай рассмотрит комиссия.

Ирина Дусь, заведующая отделением Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Это решение было принято своевременно. В большинстве европейских стран такие программы проводятся за счет страховых компаний, потому что лечение крайне дорогостоящее. Под государственную программу в отделении проведен ремонт, в настоящее время закупается оборудование. Это современное дорогостоящее оборудование, которое отвечает всем современным мировым требованиям по программам вспомогательных репродуктивных технологий. Важно: бесплатной будет и сама процедура, и медикаменты, которые для нее необходимы. В том, что это хорошее подспорье, уверена Мария. Девушка помогает парам, которые хотят сделать ЭКО. Для этого создала специальное мобильное приложение.

Мария Рудова, разработчик мобильного приложения:

Огромное количество у нас пар, которые не могут себе позволить. Да, они оплачивают анализы, они ездят, надеются, но осилить ЭКО они не могут. У нас больше года девушка мне каждый месяц пишет и спрашивает, появилось ли. Они настолько это ждут. И они очень благодарны, что государство дало такую возможность. Я надеюсь, что не сильно будет много различных противопоказаний. Эффективность ЭКО в Беларуси более 40 %. Это среднемировой показатель. А стоимость – от 5 000 рублей. Для сравнения, в Испании, Южной Корее, Австрии – втрое дороже.

С нововведением Беларусь встала в один ряд со странами, которые проводят ЭКО за бюджетные деньги. Такие меры были и есть в России и Европе.