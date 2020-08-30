Погрешность не больше 10%. Исследования, насколько рискованно делать ЭКО, проводят в Институте генетики

Новости Беларуси. В Беларуси утвердили перечень государственных медицинских учреждений, где будут делать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Институт генетики Академии наук. В специальной лаборатории проводят и исследования, определяющие, стоит ли рожать самостоятельно. Ответ клиент получает в течение нескольких недель.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

На этом штативе находятся образцы ДНК человека. Из них специалисты отбирают самые информативные гены, по которым, в свою очередь, можно сказать, насколько рискованно делать ЭКО.

Новую технологию здесь представили недавно. Она позволяет определять экстракорпоральные риски по 24 генам. Погрешность не больше 10 %. Эти данные используют и медики, выбирая способ, который поможет пациенту.