Погрешность не больше 10%. Исследования, насколько рискованно делать ЭКО, проводят в Институте генетики

Новости Беларуси. В Беларуси утвердили перечень государственных медицинских учреждений, где будут делать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси утвердили перечень государственных медицинских учреждений, где будут делать бесплатное ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Институт генетики Академии наук. В специальной лаборатории проводят и исследования, определяющие, стоит ли рожать самостоятельно. Ответ клиент получает в течение нескольких недель.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
На этом штативе находятся образцы ДНК человека. Из них специалисты отбирают самые информативные гены, по которым, в свою очередь, можно сказать, насколько рискованно делать ЭКО.
Новую технологию здесь представили недавно. Она позволяет определять экстракорпоральные риски по 24 генам. Погрешность не больше 10 %. Эти данные используют и медики, выбирая способ, который поможет пациенту.
Павел Морозик, ведущий научный сотрудник лаборатории Института генетики НАН Беларуси:
Новую панель мы представили на прошлой неделе. Уже обратилось более 20 женщин. А в принципе за время деятельности мы выдали более 17 тысяч генетических паспортов. И примерно 90 % из них по направлению на вынашивание беременности, на ЭКО.
За 2019 год в стране родились 1 082 ребенка, зачатых вне человека. Специалисты надеются, что бесплатное ЭКО увеличит эту цифру. Ведь никакие затраты не сравнятся с возможностью дарить (пусть и вопреки обстоятельствам) новую жизнь.
«Попытка не обязательно должна быть первой». Бесплатное ЭКО в Беларуси: какие особенности у этой процедуры (читать далее).