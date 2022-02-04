Показать обещали без купюр. Стало известно, когда можно будет посмотреть интервью Лукашенко Соловьёву

Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим обстоятельным и долгожданным для теле- и радиоведущего разговором во Дворце Независимости открыли информационный год. В 2022-м это первое интервью главы нашего государства. Беседа длилась почти 2 часа. За это время успели обсудить разные аспекты мировой и внутренней политики, белорусско-российские отношения, события 2020 года, затрагивали и личные темы.

Александр Лукашенко всегда открыт для прессы, зная это, Соловьев расспросил, кажется, обо всем. Задавал острые вопросы и получал иногда жесткие, но искренние ответы. В начале беседы журналист поинтересовался, почему белорусский лидер в день открытия Олимпийских игр не в Пекине, продолжил сравнением его с сингапурским лидером Ли Куан Ю и поразмышлял на тему предательства.

По окончании разговора Александр Лукашенко побеседовал с гостем без телекамер. Владимир Соловьев показал ролик, записанный Стивеном Сигалом, с приветствием главе нашего государства, а после на вопросы отвечал уже сам – журналистам пула. Их интересовало, какие события изменили отношение Соловьева к нашему Президенту, почему так много говорил о предательстве и какое качество Александра Лукашенко оказалось удивительными для ведущего. Владимир Соловьев: «Отношение к Лукашенко изменилось в момент, когда стало ясно, что он готов умереть за то, во что он верит». Читайте здесь.