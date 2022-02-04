За день – больше на 2500 человек. Минздрав обновил данные по заболеваемости коронавирусом

Новости Беларуси. Минздрав обновил данные по коронавирусу. 4 февраля плюс 7 350 новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это почти на 2 500 больше, чем 3 февраля.

В связи с ростом заболеваемости поликлиники переходят на продленный режим работы. Врачи будут принимать и на выходных. График каждое учреждение определяет самостоятельно. Медики призывают пройти вакцинацию – пока это самый надежный способ защиты от COVID-19.