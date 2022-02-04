Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны

Новости Беларуси. Посол Доминиканы в России и Беларуси по совместительству начал свою дипмиссию с заявления о намерении создать безвизовый режим с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 4 февраля шла речь в Палате Представителей – с дипломатом встретился вице-спикер Валерий Мицкевич. Укрепление межпарламентских связей и развитие экономического сотрудничества в приоритете. В 2021 году объем взаимной торговли между Минском и Санто-Доминго вырос. Есть надежда, что тенденция продолжится.