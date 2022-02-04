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Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны

04 февраля 2022 12:48
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Новости Беларуси. Посол Доминиканы в России и Беларуси по совместительству начал свою дипмиссию с заявления о намерении создать безвизовый режим с нашей страной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны-1

Об этом 4 февраля шла речь в Палате Представителей – с дипломатом встретился вице-спикер Валерий Мицкевич. Укрепление межпарламентских связей и развитие экономического сотрудничества в приоритете. В 2021 году объем взаимной торговли между Минском и Санто-Доминго вырос. Есть надежда, что тенденция продолжится.  

Белорусы смогут летать в Доминикану без виз? Вот что заявил посол этой страны-4

Белорусская сторона может предложить поставки сельхозтехники, удобрений, продукции фармацевтической отрасли. Еще одно перспективное направление – развитие сотрудничества между интеграционными структурами, в которых участвуют наши страны.  

# Международная политика # общество # Франк Ханс Данненберг Кастельянос # Валерий Мицкевич # Фотофакт

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