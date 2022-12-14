В Польше и Литве готовят экстремистское формирование для дестабилизации обстановки в Беларуси

Запад снова готовит для заброски в нашу страну новое «подполье». Так, получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение» и входящих в него структурных подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По замыслу создателей, после военной подготовки в лагерях экстремисты должны вернуться в страну под благовидными предлогами и внедриться в белорусское общество. В последующем сформировать уже обученную «пятую колонну» для ведения террористической работы. Их задача в том числе – дестабилизировать обстановку в период проведения электоральных кампаний.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Совместно с экстремистскими формированиями BYPOL, мобилизационный план «Перамога» и «Объединенный переходный кабинет» осуществляют деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь. В формирование входят лица, выехавшие за пределы Республики Беларусь, в том числе беглые преступники, после событий августа 2020 года. Основной упор делается на представителей белорусских диаспор, проживающих на территории этих стран.