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В Беларуси выбрали студента года – 2022

14 декабря 2022 07:25
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Новости Беларуси. Лучшие в учебе, спорте и творчестве. Студента года выбрали в Минске. В финале самого яркого молодежного проекта боролись 15 номинантов – это победители областных и столичных отборочных туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выбрали студента года – 2022-1

На старте было свыше тысячи заявок. На главной сцене столицы оказались отличники во всех сферах. У каждого средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8. При этом активная и творческая жизнь. За плечами многочасовые репетиции, подготовка номеров и презентаций.

В Беларуси выбрали студента года – 2022-3

Каролина Якубова, студентка Витебского государственного технологического университета:
Готовились очень упорно, начиная уже с областного этапа. Это первый конкурс, где я представляю себя как личность. Было тяжело. Подготовка на самом деле тяжелая. Если брать республиканский этап, ребята – очень сильные соперники. У всех очень крутые номера.

В Беларуси выбрали студента года – 2022-5

Студента года выбирают с 2011 года. Наградили не только лучшего из лучших. В конкурсе традиционно множество номинаций.

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