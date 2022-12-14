В Беларуси выбрали студента года – 2022

Новости Беларуси. Лучшие в учебе, спорте и творчестве. Студента года выбрали в Минске. В финале самого яркого молодежного проекта боролись 15 номинантов – это победители областных и столичных отборочных туров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте было свыше тысячи заявок. На главной сцене столицы оказались отличники во всех сферах. У каждого средний балл по результатам последних двух семестров не менее 8. При этом активная и творческая жизнь. За плечами многочасовые репетиции, подготовка номеров и презентаций.

Каролина Якубова, студентка Витебского государственного технологического университета:

Готовились очень упорно, начиная уже с областного этапа. Это первый конкурс, где я представляю себя как личность. Было тяжело. Подготовка на самом деле тяжелая. Если брать республиканский этап, ребята – очень сильные соперники. У всех очень крутые номера.