Новости Беларуси. Их цель – воздушная безопасность, и у них нет права на ошибку. 20 октября свой профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слово авиадиспетчера в эфире – закон. Небесные поводыри помогают лайнерам взять верный курс, совершить взлет и посадку, а главное – организовать полет на земле в соответствии со всеми нормами безопасности. Знание английского не ниже 4-го уровня, стрессоустойчивость и способность принимать верные решения в считанные минуты – критерии допуска к управлению полетами жесткие.

Кстати, в Белорусской академии авиации на специальность авиадиспетчера один из самых высоких конкурсов. Престиж профессии оправдан экономической целесообразностью. Воздушный транзитный потенциал Беларуси берет новые высоты: в среднем авиапоток ежегодно увеличивается на 5 % процентов. В день над нашей страной пролетает более 800 самолетов.

Леонид Чуро, генеральный директор государственного предприятия «Белаэронавигация»:

Мы уже строим центр управления воздушным движением – тот, который размещается вблизи микрорайона Сокол. В центре управления воздушным движением будет установлено новейшее оборудование для улучшения организации воздушного движения и увеличения пропускной способности в воздушном пространстве Республики Беларусь.

У нас каждый год идет увеличение обслуживаемого воздушного движения. Если сравнить: за 9 месяцев этого года обслужено 244 тысячи воздушных судов, это на 10 % выше аналогичного периода прошлого года.