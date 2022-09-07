«Показать Беларусь немножко в другом формате». Алёна Ланскя приготовила сюрприз в честь своего дня рождения

Что ни день, то праздник. 10 сентября отмечаем юбилей Минска, а сегодня, 7 сентября, в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь спешим поздравить с днем рождения настоящую умницу и красавицу, просто замечательную девушку, заслуженную артистку Республики Беларусь Алену Ланскую. Юрий Царев, ведущий:

Поскольку ты сегодня пришла не в свою смену, позволь вручить тебе цветы.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Спасибо за приятный подарок. Вы знаете, что я лилии люблю. Юрий Царев:

Хочется пожелать тебе, как и всем нам, в это непростое время мира, тепла в душе, добра. Будь всегда такой же красивой, улыбайся почаще – тебе идет. И, конечно, радуй нас своими песнями. Мы знаем, что у тебя есть небольшой сюрприз.

Алена Ланская:

Сегодня я пришла не только в свой личный праздник, не только по этому поводу. Я решила сделать подарок своим поклонникам. Так произошло, что буквально год назад я залажу в социальные сети и у своего коллеги по цеху Виталия Гордея в Facebook читаю красивые стихи: в лен волос заплету васильки, белорусские – самые синие, ну а после все тайны и линии я с твоей разгадаю руки. И я сразу пишу: Виталик, оставь эти стихи, я хочу песню на них. И так получилось, что потом постепенно… Я пыталась найти композитора, но в итоге написала сама. Это мой такой музыкальный дебют. В виде композитора – громко сказано. Но у нас получилось довольно-таки неплохо. У меня были определенные идеи в обрамлении этой композиции. Клип, в том числе, я сама и сняла. Выступила и как режиссер. Пригласила своего друга Виктора Оскирко как оператора, мы собрали команду. У нас была история, концепция видео. Она заключается в том, что у истинной белорусской женщины, когда она влюблена, внутри всегда есть определенные качества. Какими качествами всегда отличается белорусская женщина от других? Это преданность, искренняя любовь. Она всегда пойдет за своим мужчиной и всегда будет ждать до последнего, потому что верит в самую чистую, светлую любовь, самые светлые чувства. Юрий Царев:

Самое главное качество белорусской женщины – это красота.

Алена Ланская:

Это тоже будет в клипе. Юрий Царев:

100 % женщин этой студии это подтвердят. Этот клип снимался достаточно долго. Вы выбирали поры года. Ты начала рассказывать, что чуть ли не зимой вы стартовали. Алена Ланская:

Действительно так. Я поставила себе задачу показать Беларусь немножко в другом формате. В основном белорусскую природу показывают – реки, поля, леса. Это стандартно. А тут мне хотелось художественно показать. Я нашла удивительный сад в Брестской области, где ровненько росли цветущие деревья. Они были ровно высажены, и картинка получилась изумительной. Но подготовку я начала еще в феврале. Я ездила по полям и искала то, что мне необходимо было. Получилось два съемочных дня. Один день мы снимали сад, он немного производит впечатление а-ля Прованса. А второй день мы уже снимали вместе с детками, с коллективом «Сябрынка». Это было изумительное васильковое поле. В нашей стране очень сложно найти васильковое поле. Это является сорняком, поэтому он не нужен в производстве. Юрий Царев:

Как это так? Наш самый лучший цветок, с которым ассоциируется Беларусь, является, по сути дела, сорняком. Это неправильно. Все лето люди фотографировались в подсолнухах.

Алена Ланская:

В этом случае я хочу особую благодарность выразить министру сельского хозяйства Игорю Вячеславовичу Брыло, который помог мне в этом вопросе, потому что это действительно было камнем преткновения – найти васильковое поле. Второй день у нас проходил на полях арники горной. Это другой район нашей страны, там огромные красивые поля. Там были и васильки, и эхинацея. Как говорится, было из чего выбрать, потому что нам необходимы были красивые локации. И там мы нашли огромнейшее поле ромашек. Ольга Войтенкова, ведущая:

Кощунство говорить о работе на работе в такой день. Наверное, нашим зрителям тоже интересно, как ты обычно отмечаешь свой день рождения? Что ты в этот день делаешь?

Алена Ланская:

У меня уже традиция за последние годы делать какое-то событие. В прошлом году я делала большой концерт во Дворце Республики и встретила свой день рождения в кругу своих поклонников, которых было более 2 500 в зале. В этом году решила сделать творческий подарок. Сегодня стартует не только на телеканалах мое произведение, но и в социальных сетях. Все желающие, у кого есть интерес. Я всех приглашаю в свои соцсети, на страничку в YouTube, потому что там будет открыт доступ и можно будет увидеть мою работу под названием «Прилетай». Юрий Царев:

В сети мы еще попадем. Что касается актуального момента. Сейчас ты клип нам покажешь?