Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?
Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.
Все подробности у Анастасии Кончиц.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
На праздник многие приходят с детьми. Для них тут тоже подготовили много развлечений и угощений. Причем необязательно оставаться на площадке именно в Верхнем городе – можно спуститься к Дворцу спорта и попасть, например, в выездной парк аттракционов или прокатиться на пони. К вечеру организаторы обещали сделать акцент на современность.
Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе 3 июля?
Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:
В 20:00 в Верхнем городе продолжится концертная программа под названием «Гімн у гонар Беларусі», посвященная 3 июля, Дню Независимости Республики Беларусь. И в вечерней программе для минчан и гостей подготовили, конечно, самые интересные номера.
Анастасия Кончиц:
С наступлением сумерек тут также включится яркая иллюминация и станет еще красивее. К вечеру эпицентр торжеств переместится к стеле «Минск – город-герой», в 18:00 там выступит «Хор Турецкого», а уже в 21:00 начнется гала-концерт. Завершится вечер общенациональной акцией «Споем гимн вместе», и, конечно, праздничным фейерверком – его запустят сразу из шести точек города. Первый залп дадут в 23:00.