Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе. Все подробности у Анастасии Кончиц.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

На праздник многие приходят с детьми. Для них тут тоже подготовили много развлечений и угощений. Причем необязательно оставаться на площадке именно в Верхнем городе – можно спуститься к Дворцу спорта и попасть, например, в выездной парк аттракционов или прокатиться на пони. К вечеру организаторы обещали сделать акцент на современность. Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе 3 июля?

Екатерина Усова, начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома:

В 20:00 в Верхнем городе продолжится концертная программа под названием «Гімн у гонар Беларусі», посвященная 3 июля, Дню Независимости Республики Беларусь. И в вечерней программе для минчан и гостей подготовили, конечно, самые интересные номера.