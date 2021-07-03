«Мы грамотно используем наш потенциал». Председатель Молодечненского райсполкома о санкциях, развитии регионов и производстве

Новости Беларуси. В большие праздники традиционно наш канал ведет эфир и из передвижной студии. 3 июля место ее расположения – Молодечно. Мы уже говорили, что выбор совсем неслучайный. Город, отмечающий сегодня свой 633 день рождения, в довоенные времена не был частью Беларуси. И лишь исторические события 17 сентября вернули справедливость. В честь этой даты названа одна из молодечненских улиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Алена Родовская, ведущая:

Сегодня мы вещаем из Молодечно. Этот город находится в 90 километрах от столицы, сейчас мы видим, что гораздо больше людей появляется на улицах, готовятся праздничные мероприятия, вернее они уже идут на разных площадках. Очень радует, что в своем плотном графике время для нас нашел председатель Молодечненского районного исполнительного комитета Юрий Николаевич Горлов. Поздравляю вас с праздником. Совсем недавно Президент Белоруси Александр Лукашенко на Кургане Славы обратился к патриотам, к молодежи нашей страны и сказал, что очень хотелось бы, чтобы не потеряли страну, сохранили все то, что мы создавали четверть века, мы первое суверенное государство, важно об этом помнить. Правильные слова?

Председатель Молодечненского райсполкома о значимости работы с молодежью Юрий Горлов, председатель Молодечненского райсполкома:

Да, безусловно, правильные. Сегодня мы действительно проводим такую работу с молодежью очень углубленно. Мы доходим до каждого молодого человека, потому что сегодня самое главное – сохранить ту ценность, которая создана за годы независимости нашей страны. Алена Родовская:

Ставка была сделана на молодежь. Это очень хорошо понимали оппоненты власти. Что нужно делать сейчас, чтобы наше молодое поколение понимало значение слов «независимость», «суверенитет» и научилось это ценить? Юрий Горлов:

Я думаю, что главное здесь – патриотизм. Тот патриотизм, который должен быть у нашей молодежи. Самое главное – его развивать, каждый раз напоминать, что было в истории нашей страны. Я хочу привести пример: у нас в Молодечно на таких значимых местах, как братская могила, «Шталаг-342» была открыта цифровая звезда, посредством которой каждый желающий или гости нашего города, а особенно молодежь, может узнать как из первоисточника правду о той войне, которая была в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Алена Родовская:

То есть QR-код и мобильный телефон.

Юрий Горлов:

Да, QR-код, мобильный телефон. Он может ознакомиться с тем местом, что здесь происходило, сколько людей здесь погибло, всю правду о той войне. Это очень важно. Это поможет еще раз взглянуть новым взглядом на наш 21 цифровой век молодежи, на все то, что необходимо знать. Алена Родовская:

Особенно сейчас, когда так активно развивается внутренний туризм. Беларусы все чаще начинают ездить по стране. Наличие QR-кода и мобильного телефона, конечно, позволяет им глубже и больше узнать историю родной страны. В День Независимости какую значимость после всех известных событий мы получили в этом празднике? «Мы грамотно используем наш потенциал, ресурсы, думаем о дальнейшем развитии нашей страны» Юрий Горлов:

Я бы сказал, что за годы независимости нашей страны, во-первых, с точки зрения политической составляющей наша страна зарекомендовала себя на международной арене, мы выполняем все договорные обязательства как внутренней, так и внешней политики. Мы состоим в ООН. Все-таки наша страна, наверное, самая безопасная в мире, я бы сказал. Сегодня можно пройти по нашим улочкам, не бояться. Особенно в последнее время большой прорыв для нашей страны – это строительство атомной электростанции. Я думаю, что не всем странам… Алена Родовская:

Особенно Литве это не очень нравится.

Юрий Горлов:

Да, не всем странам сегодня под силу выстроить и реализовать такой проект, даже тем странам, которые имеют природные ископаемые, которые имеют выход к морю, у них все-таки больше преимуществ, согласитесь. Алена Родовская:

Это говорит о том, что мы грамотно используем наш потенциал, возможности. Юрий Горлов:

Да. Мы грамотно используем наш потенциал, ресурсы, думаем о дальнейшем развитии нашей страны. Алена Родовская:

Но тем не менее нашу страну продолжают душить санкциями, испытывают на прочность. Скажите, насколько регион готов к таким попыткам давления? Юрий Горлов:

Если посмотреть в целом по Молодечненскому региону, то наших предприятий санкции не касаются. Наш регион работает стабильно. Даже если взять августовские события прошлого года, они показали, что коллективы работали без остановок, люди жили обычной жизнью. Сегодня можно расценивать, что общественно-политическая ситуация в нашем регионе стабильная.

Алена Родовская:

А как было год назад? Потому что регионы не сильно раскачали, я сама из региона. Видела, что происходило. Я вам скажу, что регионы выстояли. Не было такого сильного обострения, как в столице. Юрий Горлов:

Конечно, попытка раскачать в нашем регионе тоже была, но тем не менее, еще раз хочу сказать, что мы работали стабильно. Я могу привести пример, как развивается наша промышленность в Молодечненском районе, у нас город промышленный. Если взять последние три года, 2019 год – темп роста производства промышленной продукции составлял 102 %, за 2020 год – 105 %, уже за пять месяцев текущего года 115 %. О санкциях Алена Родовская:

Эксперты говорят, что введенные санкции – всего лишь попытка дестабилизировать, не смогли поднять протестную активность весной, мы неожиданно так сработали в экономике, наш ВВП вырос. Вы говорите цифры, за пять месяцев это небывалый рост.

Юрий Горлов:

Да, это небывалый рост. Тем более мы растем каждый год. Сегодня можно сказать, что есть запасы готовой продукции. Запасы готовой продукции снижаются, это говорит о том, что мы успешно экспортируем свою продукцию. Да, у нас сегодня 30 % экспорта составляет экспорт в страны Европейского союза, но, по большому счету, наши предприятия сегодня не испытывают такой острой необходимости куда-то перестраиваться. Но даже если это и случится, то мы готовы открывать новые рынки для наших предприятий. Алена Родовская:

На Всебелорусском народном собрании были определены ключевые приоритеты пятилетки. Один из главных – это сильные регионы. Насколько это важно? Давайте еще раз это обозначим. О развитии регионов Юрий Горлов:

Я думаю, что этот посыл нашего Президента Всебелорусскому народному собранию, сильные регионы – это очень актуально и важно непосредственно для тех людей, которые проживают в этих регионах. Потому что чем сильнее регион, тем сегодня достойнее заработная плата у людей, есть рабочее место, люди стоят жилье. Как индивидуальное, так и квартиры в жилых домах. То есть население остается жить. Мы действительно смотрим, что сегодня и столица прирастает, Президент наш об этом говорит, что все-таки надо ограничивать строительство столицы. Мы сегодня успешно реализуем те проекты с поддержкой нашего государства по строительству жилья для многодетных семей, поэтому наш регион развивается.

Алена Родовская:

Да, съемочная группа прогулялась недалеко от нашей выездной студии, мы обратили внимание, насколько чистые дворы, как много многоэтажек, новостроек, обустроены детские площадки, где маленькие белорусы вместе со своими мамами играют. Этот год объявлен Годом народного единства. Молодечно – один из немногих городов Беларуси, где есть улица 17 сентября. Мы сегодня с нашей гостьей уже говорили о том, что Молодечно был в составе Польши, в 1939 году был освобожден и вошел в состав БССР. Как жители города воспринимают эту дату? Считают ли они ее праздничной? Потому что как никто другой именно жители западного региона нашей страны знают о том, что происходило 17 сентября в том далеком 1939 году.

«В нашем городе нет ни одной улицы с советским названием» Юрий Горлов:

Конечно, жители нашего региона знают эту дату, потому что это все-таки наша история. Это наше прошлое. И это прошлое не надо забывать. Что бы ни происходило внутри страны, что бы ни происходило за пределами нашей страны, кто бы ни хотел переписать эту историю, но тем не менее мы сохраняем эту память. Мы сегодня гордимся тем, что у нас в Молодечно есть такая улица 17 сентября. Я уверен, что люди, которые проживают на этой улице, тоже гордятся. Алена Родовская:

Мы говорили с вами о том, что строятся новые районы. Я знаю, что в вашем городе практически не осталось улиц с советским названием. Как вы будете называть новые микрорайоны? Есть уже какие-то идеи?