Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?

Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе. Все подробности у Анастасии Кончиц.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Работает очень много торговых точек. Можно найти и сувениры от ремесленников, и различные национальные блюда. Мы специально узнали, чем удивляют в ларьках и лавках. Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Валентина Сытько, продавец:

Асабліва актуальна на сённяшні дзень, на сённяшні момант – гэта магніты ў выглядзе мяшка з бульбай або дранікаў. Арыгінальныя такія паштовачкі і фатаграфіі цікавыя такія – віды Мінска. Званочкі – гэта ручная праца.