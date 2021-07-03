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Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?

03 июля 2021 15:01
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Новости Беларуси. Праздновать вместе – неизменная традиция Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более сотни мероприятий подготовили к 3 июля в столице. Одно из них развернулось в Верхнем городе.

Все подробности у Анастасии Кончиц.

Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Работает очень много торговых точек. Можно найти и сувениры от ремесленников, и различные национальные блюда. Мы специально узнали, чем удивляют в ларьках и лавках.

Покататься на пони и поучаствовать в общенациональной акции. Как Минск празднует 3 июля?

Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?-4

Валентина Сытько, продавец:
Асабліва актуальна на сённяшні дзень, на сённяшні момант – гэта магніты ў выглядзе мяшка з бульбай або дранікаў. Арыгінальныя такія паштовачкі і фатаграфіі цікавыя такія – віды Мінска. Званочкі – гэта ручная праца.

Магниты в виде мешка с картошкой и драников. Что белорусы покупают в Верхнем городе?-7

Анастасия Войнолович, продавец:
Мы сегодня предлагаем горячие вкусные блинчики по-белорусски, фирменные роллы, чай, кофе, очень вкусные напитки, такие как сангрия, глинтвейн.

# День Независимости # общество # Анастасия Кончиц # Валентина Сытько # Анастасия Войнолович # Фотофакт

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