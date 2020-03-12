Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более ранние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему так произошло и каких еще изменений ждать рыболовам? Знает Дмитрий Анисовец.

Минчанин Александр рыбачит с 10 лет. К тому, что периодически вводят запреты на лов рыбы, относится с пониманием. Говорит, что такие рыбаки как он особо и не замечают ограничений.

Александр, рыбак со стажем:

Главное, чтобы не было вреда рыбе. Мы можем подождать и после запрета половить. Для нас, рыбаков, непринципиально. Есть поговорка: рыба не еда, рыба – друг, поймал и отпусти. Этим принципом и живем.

И все-таки сегодня у Александра, в отличие от соседей по берегу, улов хоть и небольшой, но имеется. Вообще же весенний запрет на рыбалку в Беларуси вводится во время нереста большинства видов рыб. Все зависит от прогрева воды. В 2020 году в Беларуси впервые не было климатической зимы, погода уже в марте аномально теплая. Рыба раньше пошла на нерест и сроки ограничений пришлось переносить.

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе РУП «Институт рыбного хозяйства»:

Основная масса этих видов нерестится при достижении температуры воды 8-12 градусов, что обычно приходится в наших широтах на вторую половину апреля – первую половину мая. Как пойдет в этом году? Можно предположить, что по всей видимости темп прогрева воды будет более интенсивный, соответственно, нерест начнется раньше, чем в среднемноголетнем аспекте.

Рыбачить во время нерестового запрета можно, но исключительно одной удочкой с одним крючком. Или спиннингом с искусственной приманкой с одним крючком. В светлое время суток с берега, и ни в коем случае не заходя в воду. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу вред придется возместить. А если сумма ущерба будет больше 2 700 рублей, нарушителя ждет уголовное дело. И да: в настоящее время в течение суток можно вылавливать не более 5 килограммов рыбы.

Это в любительской ловле. В профессиональной все значительно сложнее. Владимир Костоусов:

В период нереста запрещена профессиональная или промысловая ловля рыбы по той причине, что это незаконно. Все это отслеживается и пресекается соответствующими природоохранными структурами. Никто не хочет подставляться под большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

Кстати, специалисты разработали план мероприятий, который способствовал бы развитию рыбного хозяйства по оптимистичному сценарию. Один из пунктов документа касается введения билета (или по-современному фишкарты) для рыболовов-любителей. Аналогию можно провести с охотниками, у которых есть так называемые путевки.

Владимир Костоусов:

Во-первых, это может дисциплинировать в определенном плане рыболовов-любителей. Во-вторых, чтобы получить этот билет, надо обладать минимальными знаниями ведения рыболовного хозяйства. Это не значит ограничивать его свободу по принципу: «мои деды ловили, я ловлю, так и будет дальше». Ресурсы конечны. В этом вопросе все будет зависеть от общественности и нашего парламента.

Пока вернемся к весеннему нересту и срокам. В Брестской и Гомельской областях запрет на лов рыбы введен уже 12 марта и продлится до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской ограничения будут действовать с 22 марта по 30 мая, а в Витебской – с 31 марта по 8 июня.