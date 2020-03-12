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Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов

12 марта 2020 20:48
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Новости Беларуси. В Гомельской и Брестской областях начал действовать запрет на ловлю рыбы. В 2020 году, согласно постановлению Минприроды, сроки перенесли на более ранние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-1

Почему так произошло и каких еще изменений ждать рыболовам? Знает Дмитрий Анисовец.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-4

Минчанин Александр рыбачит с 10 лет. К тому, что периодически вводят запреты на лов рыбы, относится с пониманием. Говорит, что такие рыбаки как он особо и не замечают ограничений.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-7

Александр, рыбак со стажем:
Главное, чтобы не было вреда рыбе. Мы можем подождать и после запрета половить. Для нас, рыбаков, непринципиально. Есть поговорка: рыба не еда, рыба – друг, поймал и отпусти. Этим принципом и живем.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-10

И все-таки сегодня у Александра, в отличие от соседей по берегу, улов хоть и небольшой, но имеется. Вообще же весенний запрет на рыбалку в Беларуси вводится во время нереста большинства видов рыб. Все зависит от прогрева воды.

В 2020 году в Беларуси впервые не было климатической зимы, погода уже в марте аномально теплая. Рыба раньше пошла на нерест и сроки ограничений пришлось переносить.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-13

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-15

Владимир Костоусов, заместитель директора по научной работе РУП «Институт рыбного хозяйства»:
Основная масса этих видов нерестится при достижении температуры воды 8-12 градусов, что обычно приходится в наших широтах на вторую половину апреля – первую половину мая. Как пойдет в этом году? Можно предположить, что по всей видимости темп прогрева воды будет более интенсивный, соответственно, нерест начнется раньше, чем в среднемноголетнем аспекте.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-18

Рыбачить во время нерестового запрета можно, но исключительно одной удочкой с одним крючком. Или спиннингом с искусственной приманкой с одним крючком. В светлое время суток с берега, и ни в коем случае не заходя в воду. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу вред придется возместить. А если сумма ущерба будет больше 2 700 рублей, нарушителя ждет уголовное дело. И да: в настоящее время в течение суток можно вылавливать не более 5 килограммов рыбы.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-21

Это в любительской ловле. В профессиональной все значительно сложнее.

Владимир Костоусов:
В период нереста запрещена профессиональная или промысловая ловля рыбы по той причине, что это незаконно. Все это отслеживается и пресекается соответствующими природоохранными структурами. Никто не хочет подставляться под большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-24

Кстати, специалисты разработали план мероприятий, который способствовал бы развитию рыбного хозяйства по оптимистичному сценарию. Один из пунктов документа касается введения билета (или по-современному фишкарты) для рыболовов-любителей. Аналогию можно провести с охотниками, у которых есть так называемые путевки.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-27

Владимир Костоусов:
Во-первых, это может дисциплинировать в определенном плане рыболовов-любителей. Во-вторых, чтобы получить этот билет, надо обладать минимальными знаниями ведения рыболовного хозяйства. Это не значит ограничивать его свободу по принципу: «мои деды ловили, я ловлю, так и будет дальше». Ресурсы конечны.

В этом вопросе все будет зависеть от общественности и нашего парламента.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-30

Пока вернемся к весеннему нересту и срокам. В Брестской и Гомельской областях запрет на лов рыбы введен уже 12 марта и продлится до 18 мая. В Минской, Могилевской и Гродненской ограничения будут действовать с 22 марта по 30 мая, а в Витебской – с 31 марта по 8 июня.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-33

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-35

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Еще одно важное обстоятельство, которое затронет и обычных граждан. Во время нереста нельзя пользоваться маломерными судами не только для рыболовства, но и для других целей. Правда, в исключительных случаях можно получить разрешение у местных властей.

Как можно рыбачить во время нерестового запрета? В некоторых областях Беларуси начали действовать ограничения на лов-38

# Рыбалка в Беларуси # общество # Дмитрий Анисовец # Владимир Костоусов # Фотофакт

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