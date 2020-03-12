Минчанка рассказывает, как гроб спас ей жизнь во время войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Нас в школе учили, что это какие-то змеи, какие-то черти, эти фашисты». Дети впервые увидели немцев. Их реакция

С тех пор, как немцы появились в Минске, мирные жители живут в постоянном страхе. Каждый день облавы, люди прячутся где могут.