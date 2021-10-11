«Пока не выдадим паспорт качества, он не попадёт в больницы». Как делают медицинский кислород для больных коронавирусом?

Новости Беларуси. COVID-19 – враг коварный и непредсказуемый. Он не щадит даже молодых и сильных. Его опасность в том, что он проникает глубоко в легкие, поражая дыхательные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом состояние больного очень быстро становится критическим. Самых тяжелых пациентов помещают на аппараты ИВЛ, для работы которых необходим медицинский газ. Нехватка такого газа стала опасной проблемой для десятка стран: из-за дорогостоящего производства закрываются заводы, но потребность только растет. О том, как дела с жидким кислородом обстоят в Беларуси, репортаж Полины Королевы.

Большую часть кислорода вырабатывают океанические водоросли. Миф или правда? Согласно расчетам, ежегодно на земле образуется 280 миллиардов тонн О 2 . И все же в мире только и говорят, что о дефиците кислорода. Медицинского кислорода. Связано это, конечно, с пандемией коронавируса. До сих пор острая нехватка О 2 для больных COVID-19 является одной из самых больших проблем в десятках стран.

Юрий Шалухо, главный инженер ОАО «Крион»:

Медицинский кислород – это жидкий кислород, который прошел дополнительные стадии очистки и тройной степени контроля, который позволяет выдать паспорт качества, соответствующий требуемым параметрам ГОСТ.

Игорь Дубровский, ведущий инженер-технолог цеха разделения воздуха ОАО «Крион»:

Мы дышим не кислородом на улице, мы дышим воздухом, а воздух – это порядка 21 % кислорода, 78 % азота, аргон – 0,9 %, остальное все – очень редкие газы.

Всемирная организация здравоохранения внесла медицинский кислород в список жизненно важных медикаментов в 2017 году. В том числе из-за пандемии цена на него возросла, как и потребность в поставках. «Крион» – это специализированное предприятие, которое выпускает продукты разделения воздуха. В связи с пандемией, впрочем, работа здесь несколько изменилась.

Юрий Шалухо:

Наши мощности по производству кислорода переведены на выпуск медицинского кислорода. Порядка 150-160 тонн жидкого кислорода мы производим ежесуточно. Этот кислород транспортируется в больницы, учреждения здравоохранения Минска, Минской области и дальше по всем регионам Республики Беларусь. Мы являемся на сегодня единственным предприятием по выпуску жидкого медицинского кислорода, который востребован в условиях пандемии и сложной эпидемиологической обстановки как в стране, так и в мире.

Температура кипения жидкого кислорода -192 °C. Условия хранения и транспортировки нужны специальные. До эпидемии предприятие производило всего до 50 тонн кислорода в сутки. Теперь показатель вырос втрое. Изменения коснулись и графика работы. Так как большинство цехов автоматизированы, процессы по разделению воздуха здесь протекали 24/7. Но когда выросла потребность в поставках кислорода в больницы, на круглосуточный режим перешли и штатные работники.

Юрий Шалухо:

Предприятие у нас всегда работало в режиме 24/7, но в пандемию мы перешли на круглосуточное наполнение баллонов. Баллон является оборотным парком, поэтому необходимо обеспечить оборачиваемость баллонов, чтобы не было простоев в логистике по доставке их в больницы.

Полина Королева, корреспондент:

В хранилище находится до 400 тонн жидкого кислорода. Из него вещество попадает в особые цистерны, которые по своим свойствам напоминают термос. У каждой больницы свой расход кислорода, но в среднем 23 тонн, которые вмещает цистерна, хватает на сутки или двое. Впрочем, прежде чем попасть в больницы, жидкий кислород направляют в местную лабораторию. Это необходимо, чтобы проверить качество продукта.

Юлия Качуровская, начальник испытательной лаборатории ОАО «Крион»:

Жидкий кислород производится и поступает к нам в лабораторию, мы здесь делам физико-химические испытания. Пока кислород не пройдет наши физико-химические испытания в нашей испытательной лаборатории и пока мы не выдадим паспорт качества, он не попадет в больницы.