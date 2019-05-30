«Пойти к бабке, которая будет толчёным пометом заячьим лечить». Мычко сравнила медицину и информационные источники

Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе «В обстановке мира».

«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр»

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Потому что всегда, если уж говорить, как доктор, как это в медицине, у нас есть стандарты лечения какого-то заболевания. Понятно, кто разочаровался, может пойти к бабке, которая там будет толчёным пометом заячьим лечить или ещё лопухом прикладывать. Есть такие моменты. Но всегда есть стандарт, к которому люди всё равно придут. И, поверьте, как бы там ни было, всё равно идут в официальную медицину, когда уже даже попробовали где-то чего-то.

Может, если говорить, экстраполируя эту всю ситуацию на журналистику, на информационный поток, к чему обратиться: то есть, как вот этот вот источник информации достоверный сделать эталоном, стандартом, который, действительно, должен, прежде всего, приниматься. Но мы же все разные. Человек слаб, он может впадать, естественно, в искушение, он будет сравнивать вот эту информацию в Telegram-канале, на «Онлайнере», или ещё где-то. И официальная точка зрения, которая будет выложена. И чётко, и быстро предоставлена в официальных источниках.

Вот вы правильно говорите о том, что когда пришла информация о товарищах фашистской направленности, должен быть комментарий, должна быть официальная позиция государства по отношению к каждому явлению, которое сегодня происходит, которое знаковое, которое оценивается обществом, как знаковое. Вот это моя точка зрения.