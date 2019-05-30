«Сами вбрасывают, сами подымают, сами пиарят». Дмитрий Жук о карте с переименованными станциями метро в Минске

Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»:

Смотрите, что сегодня получается с помощью Telegram-каналов, с помощью чьих-то блогов. Вот приведу пример с переименованием. Наш, кстати, один из колумнистов «СБ» написал про это более так ярко. Я в пересказе, коротко: «А давайте переименуем станции метро! Вот какими они могли бы быть? «Парк Челюскинцев», допустим, – «Рай», «Михалово» – «Мышкой», – и так далее. Вот это где-то кто-то вбросил. Придумали – вбросили. Это перепечатали сайты. Началось какое-то обсуждение этого.

Обсуждают это те же, кто вбросили, на тех же сайтах, в тех же комментариях. А после этого они говорят: «Ой, смотрите: у нас гражданское общество заработало! Общественное мнение тут вот так высказывается. А давайте-ка мы нашу придумочку напишем, с письмецом обратимся к товарищам депутатам, к примеру. Сначала горсовета. А те ответят, что – нет. А мы это обжалуем! И вот из этого всего мы сделаем огромную PR-кампанию». Суть её – ни о чём.

Но, как общественное явление, которое качает общество (это я такой очень безобидный примерчик привёл), мы сегодня уже имеем опыт многократный, когда люди сами вбрасывают, сами подымают, сами пиарят. Естественно, найдутся какие-то сторонники.