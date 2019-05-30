«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр»

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:

Ух, вопрос, действительно, очень серьёзный. Вы наверняка, и, наверное, даже обсуждали этот вопрос, об этой вот теме «Синих китов» – то, что сподвигало детей заканчивать свою жизнь суицидами, – вот та так называемая интернет-игра, которая шла через мессенджеры, и когда, действительно, было через технику НЛП кодирование вот этой неустойчивой детской психики, которая провоцировала детей совершать суицидальные попытки, которые, действительно, завершались суицидами. Гигиена информации – она должна иметь место быть. Нельзя вот в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр. Будет много, конечно, может быть, в мой адрес, так скажем, пинков – что, поставить тотальный контроль? Но мы все взрослые люди. Если что-то происходит, как, если звезды зажигаются, это кому-то надо. И вот мы говорили про грязную воду, мутную воду, в которой можно рыбу наловить.

Но психика устроена, такова, и больше люди верят, вот посмотрите из обывателей – как-то проще поверить во что-то плохое, да? Или на кого-то сказать, что вот ты, он – вот такой, а ты попробуй докажи, что ты – не такой, что ты – другой.

И как поднять статус официальных источников информации, на которых, действительно, можно делать отсылки, и которые будут проверены и достоверны, к которым можно прислониться. Потому что пословица существует: «На чужой роток не набросишь платок».