«Гигиена информации должна быть. Нельзя в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр»

Своё мнение генеральный секретарь БОКК высказала в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я б хацеў звярнуцца да Вольгі Віктараўны, як да медыка. Магчыма, са свайго дасведа, калі інфармацыя рэальна шкодзіць здароўю чалавека, траўміруя яго альбо нават падштурхоўвае да суяцыду? Як Вы ставіцеся да падобных рэчаў?
Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста:
Ух, вопрос, действительно, очень серьёзный. Вы наверняка, и, наверное, даже обсуждали этот вопрос, об этой вот теме «Синих китов» – то, что сподвигало детей заканчивать свою жизнь суицидами, – вот та так называемая интернет-игра, которая шла через мессенджеры, и когда, действительно, было через технику НЛП кодирование вот этой неустойчивой детской психики, которая провоцировала детей совершать суицидальные попытки, которые, действительно, завершались суицидами. Гигиена информации – она должна иметь место быть. Нельзя вот в водопровод пускать канализацию! Всегда должен быть чёткий фильтр. Будет много, конечно, может быть, в мой адрес, так скажем, пинков – что, поставить тотальный контроль? Но мы все взрослые люди. Если что-то происходит, как, если звезды зажигаются, это кому-то надо. И вот мы говорили про грязную воду, мутную воду, в которой можно рыбу наловить.
Но психика устроена, такова, и больше люди верят, вот посмотрите из обывателей – как-то проще поверить во что-то плохое, да? Или на кого-то сказать, что вот ты, он – вот такой, а ты попробуй докажи, что ты – не такой, что ты – другой.
И как поднять статус официальных источников информации, на которых, действительно, можно делать отсылки, и которые будут проверены и достоверны, к которым можно прислониться. Потому что пословица существует: «На чужой роток не набросишь платок».
Игорь Марзалюк:
Конечно.
Ольга Мычко:
И вот этот «роток», который может делать эти посылы в доступной форме, выкладывая это потоком грязи, потоком информации – опять вот этот кризис доверия к официальной точке зрения, к официальному преподнесению информации.
Это настолько надо быть службам самодостаточным информационным каналом, настолько убедительным, которые, действительно, были бы ориентиром, вот тем эталоном, с которым можно было бы сравнивать вот тот серый шум, который будет располагаться в других мессенджерах. Это моё мнение.
«Пойти к бабке, которая будет толчёным пометом заячьим лечить». Мычко сравнила медицину и информационные источники