Дмитрий Жук о белорусском «Гансе»: «Это просто плевок в сторону общества»

Вот до тех пор, пока на такие публикации наши правоохранительные органы не будут реагировать, по крайней мере – разбираться, проводить проверку, является ли эта информация экстремистского характера, является ли это пропагандой нацизма, до тех пор их и будут полоскать.

Дмитрий Жук, главный редактор Издательского дома «Беларусь сегодня»: Я сейчас скажу то, за что меня снова будут сильно критиковать, как члена Общественного совета при МВД.

Дмитрий Жук:

Вот. И это как раз-таки тот элемент. Особенно в год освобождения Беларуси юбилейный. Только что мы отпраздновали 9 мая. С моей точки зрения, это просто плевок в сторону общества – по-другому я это не могу назвать, вот этот материал.