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Пойдет ли на выборы? Протасевич рассказал, сходит ли он на избирательный участок

23 января 2025 19:28
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Проект «Азаренок. Напрямую». О выборах, Бабарико, беглых, вторжении в Беларусь, переговорах с Западом и интервью Ксении Собчак – в эфире блогер Роман Протасевич.

Пойдет ли на выборы? Протасевич рассказал, сходит ли он на избирательный участок-2

Григорий Азаренок, СТВ:
На выборы пойдете?

Роман Протасевич, блогер:
Да, конечно, пойду. 

Григорий Азаренок:
В основной день? 

Роман Протасевич:
Нет, я думаю, что пойду в субботу либо в пятницу. Однозначно, наверное, заранее, просто чтобы дополнительно не создавать какую-то нагрузку на избирательную комиссию своего участка. Поэтому спокойно схожу и проголосую на день, может, на два раньше. Посмотрим, как оно получится, но голосовать однозначно схожу.

# Григорий Азаренок # Роман Протасевич # Выборы в Беларуси

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