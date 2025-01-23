Пойдет ли на выборы? Протасевич рассказал, сходит ли он на избирательный участок

Григорий Азаренок, СТВ:

На выборы пойдете?

Роман Протасевич, блогер:

Да, конечно, пойду.

Григорий Азаренок:

В основной день?

Роман Протасевич:

Нет, я думаю, что пойду в субботу либо в пятницу. Однозначно, наверное, заранее, просто чтобы дополнительно не создавать какую-то нагрузку на избирательную комиссию своего участка. Поэтому спокойно схожу и проголосую на день, может, на два раньше. Посмотрим, как оно получится, но голосовать однозначно схожу.