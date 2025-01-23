Пойдет ли на выборы? Протасевич рассказал, сходит ли он на избирательный участок

Проект «Азаренок. Напрямую». О выборах, Бабарико, беглых, вторжении в Беларусь, переговорах с Западом и интервью Ксении Собчак – в эфире блогер Роман Протасевич.
Проект «Азаренок. Напрямую». О выборах, Бабарико, беглых, вторжении в Беларусь, переговорах с Западом и интервью Ксении Собчак – в эфире блогер Роман Протасевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
На выборы пойдете?
Роман Протасевич, блогер:
Да, конечно, пойду.
Григорий Азаренок:
В основной день?
Роман Протасевич:
Нет, я думаю, что пойду в субботу либо в пятницу. Однозначно, наверное, заранее, просто чтобы дополнительно не создавать какую-то нагрузку на избирательную комиссию своего участка. Поэтому спокойно схожу и проголосую на день, может, на два раньше. Посмотрим, как оно получится, но голосовать однозначно схожу.