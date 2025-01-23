Обновлённое общежитие Академии управления при Президенте открылось после реконструкции

Не просто здание, а часть образовательного процесса. 23 января торжественно распахнуло двери обновленное общежитие Академии управления при Президенте. Проект реконструкции был реализован благодаря решению главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8-этажное здание в центре города преобразилось как внешне, так и изнутри. Новый фасад и окна, капитально отремонтированы коридоры, заменена вся сантехника. Общежитие блочного типа. В каждом – по две комнаты. Здесь могут разместиться свыше сотни студентов. Причем каждый по отдельности.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Были приняты радикальные, так скажем, решения по реконструкции общежития. Оно было, с одной стороны, уменьшено по количеству комнат, по количеству проживающих здесь, с другой стороны – это и организация смысловых точек, которые здесь организованы. Начиная от комнаты психологической разгрузки, комнат, которые сегодня позволят и общаться, и проводить мероприятия, и, естественно, проживания, которое сегодня должно соответствовать и Академии, и столице.

Обновленное общежитие находится в шаговой доступности от Академии. Первые жильцы уже с комфортом разместились на местах. Современные и уютные комнаты оборудованы всем необходимым: от холодильника и функциональной мебели до телевизора и кондиционера.