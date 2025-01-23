Первый факультет-музей – здание истфака БГУ открылось после реставрации

В отличие от псевдодемократичной Европы, в Беларуси подобных проблем быть просто не может. Ведь человек и его потребности всегда в приоритете. И это видно невооруженным глазом: только за январь в стране открылось огромное количество объектов, которые сделали жизнь людей более комфортной. И как раз 23 января этот список вновь пополнился – на радость студентам БГУ. После реконструкции открылось обновленное здание исторического факультета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подарок к его 90-летию.

В структуру университета здание вошло в 1921 году. Именно в этих стенах состоялась первая в истории вуза лекция для студентов. Кроме того, в корпусе работал и некоторое время жил первый ректор БГУ – Владимир Пичета. В одной из аудиторий удалось воссоздать его кабинет. Всего на реконструкцию здания ушло более двух лет. В ходе строительных работ старались сохранить первоначальную внутреннюю архитектуру. Так в стране появился первый факультет-музей.

Ты заходишь и на самом деле ощущаешь эту историческую атмосферу. Все макеты, изображения преподавателей, профессоров, книги – это создает такой исторический антураж, что, я думаю, все студенты нашего исторического факультета будут с радостью бежать на занятия в наше новое здание.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

Это, прежде всего, не только совершенно обновленные стены уникального места. Здесь более 80 стендов, скульптур, реставрированная скульптурная композиция. Достояние не только университета – это наше республиканское достояние. Те традиции, те преподаватели, те научные школы, которые, по сути дела, и создавали костяк белорусской государственности на протяжении более чем 100 лет.