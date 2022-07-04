«Вся страна собирается вместе, мы едины». Минская область масштабно отметила День Независимости

Новости Беларуси. Минская область масштабно отметила День Независимости. Праздничные мероприятия прошли во всех районах центрального региона. Это шествия, концерты и народные гуляния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентром событий стал Мядель. В окружении красивых белорусских пейзажей гости могли ознакомиться с местной культурой: посетить народные выставки и попробовать местную кухню. Само торжественное мероприятие в Мядельщине прошло с небывалым размахом. Фестиваль исполнителей и коллективов, арт-проекты и шоу барабанщиков – скучать гостям праздника было некогда. Хедлайнером стал российский певец Денис Клявер. После всей культурной программы была объявлена акция «Споем гимн вместе». В исполнении государственных должностных лиц, руководителей организаций, а также тысяч горожан зазвучал государственный гимн, его пел весь город.

Мне кажется, что это праздник, который сплочает нас еще больше. К сожалению или к счастью, дает нам повод вспомнить то, что было. Нельзя такое больше повторять в нашей стране.

Возникает гордость за нашу страну. Если говорить о чувствах – это радость, этот праздник празднует вся страна. Вся страна собирается вместе, мы едины.

Завершилось празднование ярким салютом, который в 23:00 раскрасил небо над Мяделем. После него концерт продолжился в форме праздничной дискотеки с участием популярных диджеев и закончился только в час ночи.